徐巧芯再酸傅崐萁　炒股很少人能比得上「還真優秀」

▲金溥聰、徐巧芯反對傅崑萁恢復黨籍案。（圖／記者楊蕓攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨中常會通過恢復立委傅崐萁黨籍案，反對該案的北市議員徐巧芯日前批評，國民黨改革的起手式，不該是「讓傅崐萁恢復黨籍」，並召開記者會呼籲此案應交由新任的黨主席與中常會做出決議，前國民黨秘書長金溥聰也現身力挺。對此，徐巧芯再發文砲轟，「還真『優秀』（指傅崐萁）。炒作股票的部分我想很少人能夠比得上。」

國民黨中常會日前通過恢復傅崐萁黨籍案，原先預計在18日開中央考紀會討論，然而考紀會主委魏平政卻在17日傍晚透過聲明稿宣布請辭，最後因可出席考紀委員會的委員人數未達法定人數而流局。

對此，徐巧芯17日晚間透過臉書表示，坦白說若真的交由3/7新主席、新中常會通過此案，正正當當，也沒有人能說什麼，但現在黨部卻急於要通過，真的很奇怪，就連考紀會魏主委下午都請辭了，是什麼原因明眼人都看得出來，不需多說。

至於全國青工總會長及部分黨內青壯代表批評「金溥聰操控青年傀儡」，並呼籲「力勸國民黨少數青壯傀儡！勿讓上義戴得豆真成為改革阻礙，打著改革反改革口號，破壞及阻擋找回優秀且忠心黨員的決策」。徐巧芯狠酸，如果「青年朋友」要背書的部分不是針對制度，而是說因為傅崐萁實在太優秀了，那我還真的無話可說，實在刷新了我對「優秀」的定義。

徐巧芯批評，當初傅崐萁被開除就是「違紀參選」，這次也以無黨籍身份和國民黨提名的黃啟嘉對槓，「這個就是『忠心黨員』的表率嗎？」這就來看看傅崐萁在他們口中有多優秀，2018年9月12日，傅崐萁涉及炒作「合機炒股案」判處有期徒刑8個月定讞，同年9月25日，傅崐萁發監戶籍所在地的花蓮監獄，入監服刑，於2019年4月18日刑滿出獄；2011年4月29日花蓮地方法院判決傅崐萁夫婦假離婚案有罪，依「使公務員登載不實罪」分別判處2人有期徒刑6月和4月，均得易科罰金。