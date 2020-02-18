國民黨考紀會抵制傅崐萁　黨籍案不排除丟給新主席

▲傅崐萁。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨上午向中常委發出19日中常會停開通知，考紀會原定今天上午10點開會討論也因人數不足而流會，讓人聯想是因傅崐萁黨籍案無解。對此，文傳會主委王育敏18日下午表示，考紀委員在社會輿論上必定會受到影響，可能感到壓力不願背書，以此走向，此案不排除3月7日改選之後，由新任黨主席處理。

針對傅崐萁黨籍案是否因魏平政請辭或考紀委員持續抵制而無法審理，王育敏表示，魏平政主委已經公開請辭，考紀會主委一職會有人暫代，考紀會也可推派會議主席繼續開會審案。至於考紀委員的部分，他們必定會受到會社會輿論的影響，可能感到壓力不願背書。

王育敏表示，考紀會也不排除外部因素消失後再審理，或是3月7日後新主席上任後接續處理。上週中常委雖決議通過此案，但只能算是表達中常會意志，黨內所有人事處理仍必須由考紀會正式通過，才算完備。

據了解，代理主席林榮德之所以下令19日中常會停開，主因是不希望外界將焦點聚於黨籍案，也避免讓國民黨改革作業、黨主席改選，甚至協助中央防疫工作全部失焦，且明天的中常會除了黨籍案，也暫無其他重要議題要討論。

另外，據了解，黨中央正努力慰留已於昨日已發表辭職聲明的考紀會主委魏平政，目前傾向魏政平回來繼續審理傅崐萁案，而非為了盡快走完程序而產生一名代理主委，但黨內人士表示，魏平政回考紀會的機率十分渺茫，慰留的動作是不想顯得黨中央無情，但應該會盡快請人代理職位。

國民黨中常會上週通過傅崐萁恢復黨籍案，引出多年未於政壇露面的前國安會祕書長金溥聰高調反對，認為傅崐萁形象負面、弊案纏身，批評傅崐萁罔顧程序正義，國民黨更不可短視近利，嚴重傷害黨形象。考紀會原定今天上午10點開會討論，但因可出席委員人數未達標準，因而取消。