「國籍承擔說」再掀熱議 沈富雄：陳時中太冷血

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首批武漢返台台商，18日結束隔離期陸續返家，但也因此讓各界再度爭論，其餘滯留的人什麼時候才能回台，由於日前防疫指揮中心指揮官陳時中說到「國籍沒選台灣自己承擔」，讓不少人稱讚夠霸氣，但前立法委員沈富雄就在18日ETtoday《雲端最前線》節目上，批評這樣的說法「太冷血。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

不甩陸委會2日4變的「小明政策」，陳時中宣布撤回陸委會的說法，網路上正面聲浪佔多數。但沈富雄持不同看法，認為陳時中說法不夠完善，應該強調目前依法很遺憾沒有通融的餘地，但等到醫療負荷可以承擔，可以盡快研擬相關配套，「冷冷的講國籍承擔，統獨問題馬上又浮上來」，國民黨文傳會代理主委王育敏，也同意此說法「感覺裡面有政治意涵。」

主持人楊文嘉也提到，近日到林口Outlet逛街，人潮明顯少了許多，沈富雄立刻回說「始作俑者就是行政院」。一開始政府把疫情講得很緊張，搞得全台灣人心惶惶，瘋搶口罩，但事後開始改口，不用人人都戴口罩，但民眾難以放心，沈富雄更直指「拿捏得宜才是為官之道，過與不及誰都可以當官」，暗指行政院長蘇貞昌第一時間點敵情判斷錯誤，才造成後續龐大的社會成本與經濟代價。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。