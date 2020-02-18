金溥聰比喻傅崐萁是「病毒」：趁國民黨體弱時趁虛而入

▲金溥聰。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨原定18日召開考紀會處理立委傅崐萁恢復黨籍案，但因黨內意見分歧，國民黨17晚間宣布，因可出席考紀委員會的委員人數未達法定人數，會議取消。對此，前國安會秘書長金溥聰18日受訪時呼籲，傅崐萁負面爭議多，直言他想趁國民黨最衰弱的時候「逢低進場」，憂心將嚴重傷害國民黨在年輕人心目中的形象。

金溥聰表示，傅崐萁就一直想回黨，但在國民黨改革期間突然出現傅崐萁重返國民黨的議題，他認為應該要由新任主席、中常委來決定，因為他們要負政治責任，要面對黨員，若將來發生傅崐萁像定時炸彈一樣，當初投票贊成的人都有責任。

金溥聰強調，急著要在看守時期處理，不應在這時做重大決策，好像趁虛而入，且傅崐萁負面爭議多，「我覺得他是逢低進場，在國民黨最弱的時候，代理主席指示要在中常會處理，打破程序」，這次傅崐萁甚至繞過地方縣黨部，透過黃復興黨部系統處理，說明了他的「能力」有多強。

金溥聰更形容，「人在體弱時，受到病毒侵入時，很容易就生病臥床，國民黨在體弱時，你為什麼要進入？你是不是趁虛而入？」他強調，傅崐萁趁著疫情急著回黨，在媒體上比較不會受到批評，如果靜默無聲讓他如願以償，就順他的意了，也嚴重傷害國民黨在年輕人心目中的形象。

金溥聰曾長期擔任前總統馬英九幕僚，此次出面批評傅崐萁被外界視為「馬系出手」，對此，金溥聰回應強調「聲援徐巧芯是我自己的想法，跟馬總統毫無關係」，他強調自己當馬英九幕僚是過去式，「馬總統已經退休了」，這次出面沒有跟馬英九討論，馬英九事前也不知道他會出席記者會。