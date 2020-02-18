雲端最前線／無旅遊史！台首例死亡疑因「社區感染」？

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台灣出現新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）死亡首例！個案是位中部計程車司機，生前沒有旅遊史，現在連同他全家已有4人確診，弟弟甚至沒有任何病徵。指揮中心第一時間公布被問及是否算是社區感染，指揮官陳時中表示「可以這樣說」，但不久隨即改口「人傳人只是個案」，否定之前說法。副總統陳建仁卻在凌晨ＰＯ文「這名病例算是社區感染」，台北市長柯文哲受訪時表示「遲早會發生。」《雲端最前線》18日邀請前立法委員沈富雄、國民黨文傳會代理主委王育敏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲台中市府加強計程車消毒防疫。



首起新冠肺炎死亡案例在中部，台中市政府為加強防疫，17日宣布將協助台中市計程車落實車輛消毒，強化清潔，並輔導業者加強自主管理。市長盧秀燕表示，市府將公私聯手加強落實防疫。行政院副院長陳其邁也表示，會請交通部落實計程車車輛、人員管理，也會優先提供口罩給司機。是否能及時防堵疫情擴散？



新冠肺炎重創經濟，行政院將實施紓困方案，補貼觀光、旅遊等相關產業。但也傳出不少被隔離者，無法上班外出生活可能出現問題，國民黨就要求政府應研擬「居家隔離」與「居家檢疫」者的配套措施，行政院對此表示，已經在討論「防疫隔離津貼」，但誰有資格領、領多少還沒答案。雖然是出自好意，但也有網友說「如果被居家隔離、檢疫就有錢領，誰還要去上班？」登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。