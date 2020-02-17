國民黨處理傅崐萁恢復黨籍案前夕　考紀會主委魏平政請辭

▲考紀會主委魏平政辭職。（圖／資料照）

記者楊蕓／台北報導

國民黨18日將處理立委傅崐萁恢復黨籍案，然而在召開考紀會前夕，考紀會主委魏平政17日傍晚透過聲明稿宣布請辭。他表示，階段性任務告一段落之後，基於個人生涯考量，已在17日上午向國民黨代理秘書長曾銘宗提出辭呈，他也呼籲，黨的團結必須拋開個人私心與利益，黨的紀律也必須內化為黨內同志的觀念，不應也不能只是口號與空談。

國民黨中常會日前通過恢復立委傅崐萁黨籍案，18日將召開中央考紀會討論，程序正當性引發黨內質疑。台北市議員徐巧芯17日上午召開記者會呼籲黨中央交由新任黨主席、中常會決議才符合程序正義，前國民黨秘書長金溥聰也現身力挺，同時間，考紀會主委魏平政卻向黨中央提出辭職，引發關注。

魏平政聲明中提到，他在兩年多前，以法律專業參與黨務工作，是相當珍惜的人生機緣。在黨內長官與同志的支持與協助下，藉由積極深化黨的綱紀，逐步地重塑黨的形象，喚回黨內同志與社會大眾對黨的信任，成為黨務改革不可或缺的一股力量，他十分慶幸與感恩。

魏平政表示，在階段性任務告一段落之後，基於個人生涯考量，已在17日上午向向國民黨代理秘書長曾銘宗提出辭呈，離開中央考紀會主委。

魏平政表示，他任內歷經2018與2020兩次大選，深深感受到民眾對國民黨的殷切期盼，更看重黨的團結與黨的紀律。他呼籲，黨的團結必須拋開個人私心與利益，黨的紀律也必須內化為黨內同志的觀念，不應也不能只是口號與空談，方能建立公信，堅定捍衛黨的創黨理念與核心價值，並深信，這不但是黨員同志的高度共識，更是全黨努力的方向和目標。