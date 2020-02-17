「日本旅遊警示應提高二至三級」高嘉瑜：立刻檢討白牌車防疫漏洞





▲高嘉瑜。（圖／記者楊亞璇攝）

記者袁茵／台北報導

台灣16日出現第一例新冠肺炎死亡案例，61歲白牌車司機平常多載運中港澳旅客，本身無出國旅遊史，卻染病併發敗血症過世；而日本則有計程車司機一人傳多人的案例。對此，立委高嘉瑜點出有幾種人具感染風險，並提出5點建議，同時希望提高日本旅遊警示。

高嘉瑜16日晚間在臉書上表示，目前看來密閉空間的駕駛，尤其是搭載國際旅客的司機有被感染風險，第一線負責載送病患的消防救護人員更具有高度被感染風險。計程車司機、消防救護人員若不小心被感染而不知，這期間所搭載的客人、病患都有高度風險及危險性，也更容易成為病毒傳播的途徑。

高嘉瑜質疑，但目前要求居家隔離、居家檢疫者不能搭乘大眾運輸工具，而這些可能具傳染風險者選擇搭乘計程車，難道會更安全嗎？若計程車不願搭載，也沒家人可載，他們有其他選擇嗎？最近的幾則案例都突顯這部分的配套還需要加強，「我們如何保護計程車司機？還有搭乘計程車的乘客安全？」

高嘉瑜也提到，第一線消防救護人員也暴露在高度風險中，除了居家檢疫、居家隔離者外，對隱匿旅遊史、接觸史，知情不報者恐成為防疫漏洞。當物資由中央全面掌控，衛福部又要求救護人員需穿戴標準防護裝備，包括N95、全面罩、防水隔離衣，中央是否發配足夠的防護裝備給第一線消防救護人員，來面對每一位發燒和呼吸道急症病患？

高嘉瑜提出5點建議，第一，應立刻檢討由計程車司機搭載需居家隔離、居家檢疫者的現況，並提供計程車司機正確防護觀念及防疫物資，白牌車司機成為防疫漏洞也應一併檢討；第二，應提供無法自行返家而需居家隔離、居家檢疫者返家運輸工具及配套。

高嘉瑜說，第三，需居家隔離或檢疫者，若無住處或其他原因無法居家隔離或檢疫者，應安排至集中檢疫所或協助安排隔離住所；第四，應立刻統計第一線消防救護人員所需防護裝備，包括Ｎ95、全面罩、防水隔離衣，並由中央發配地方提供足夠防護裝備。

最後，高嘉瑜認為，日本疫情升高已達失控程度，連厚生勞動省都說已看不清感染途徑，應立刻提高日本旅遊警示至二級甚至三級，其他如新加坡、泰國等疫情嚴重國家，也應升高警戒並加強境管、檢討隔離檢疫條件。

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▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）