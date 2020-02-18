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蘇貞昌：若不能讓世界看到台灣能有效防疫，就是會吃虧

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記者陳家祥／台北報導

行政院預計在20日舉行院會，院長蘇貞昌特別趕在18日拜會立院朝野各黨團，爭取支持紓困條例通過。拜會台灣民眾黨團時，蘇貞昌表示，週五的施政報告會專門就這次疫情、防疫作為特別報告；至於賴香伶喊話盼用更強硬態度在外交上表達立場，蘇貞昌說，如果台灣不能很明確的讓世界看到，台灣政府有效照顧人民、有效防疫，就是會吃這種虧。

蘇貞昌表示，行政院是對立法院負責，依據憲法都會就相關的事項如期盡責向立法院做報告，「就像我們這已拜五馬上就有施政報告，相關的書面詳盡的報告也都如期送立法院」。另外在開議當天，也會有口頭報告跟備詢，會專門就這次疫情、防疫作為會有特別報告。

蘇貞昌說，這次武漢肺炎發生，情勢險峻，世界很多國家都受到嚴重影響，台灣站在第一線往來最頻繁，過去就有國際專家表示台灣可能是世界第二慘的可是這段期間來就確診案例、死亡人數相關衝擊，大家都可以看到台灣在舉國一起團結努力下，「我們真的很努力守第一線」。

「疫情變化非常快速。」蘇貞昌表示，除了防疫的紓困正在進行中，也準備提出特別條例在後天院會審查通過後，以最快速度送立法院審議，未來特別條例通過後我們也會就最快時間提出特別預算送請立院審議，也要拜託民眾黨委員指教支持。

▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌強調，受衝擊的行業情況各自不同，會就不同的疫情、不同的衝擊，用相同的態度面對，盡量減少人民、行業受到的衝擊，最快速讓他們走出困境，「也就是要雨露均霑、立竿見影快速有效，還要在危機中找出轉機」，未來特別條例會包括各方面的面向，同時在預算中會有詳細編列，用最快速度通過。

至於在外交上受挫，蘇貞昌說，疫情險峻應以防疫優先，在防疫無國界的此時此刻，台灣真的是被直接衝擊，也可以看出全民最有效能夠做出防疫的作為，也有很多寶貴的資訊跟經驗，但中國以政治阻擋使台灣無法在WHO親自與會提供相關資訊給世界知道，「這對世界人類防疫是好的，但中國始終以政治阻擋，甚至友邦仗義執言甚至都被打斷」。

「對外有些國家甚至搞不清楚台灣跟中國是不同政府、不同防疫組織，以至於搞成台灣與中港澳。」蘇貞昌表示，政府都在第一時間公開、私下提出姊方，國人同胞應該也感受到，「如果台灣不能很明確的讓世界看到，台灣就是台灣不是中國的一部分，台灣政府有效照顧人民有效防疫，就是會吃這種虧」。
 

▲▼蘇貞昌、陳其邁拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、陳其邁拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

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