影／鑽石公主號「感染率逼近10%」！355人確診新冠肺炎　中國以外最嚴重疫區

▲鑽石公主號目前停靠在日本橫濱港。（圖／路透，下同）

中央社／東京16日綜合外電報導

目前停泊在日本橫濱港的鑽石公主號遊輪，船上爆發武漢肺炎群聚感染，至今已有355人確診，逼近船上總人數約3700人的10%。今天新增的70例病例中，有38人沒有出現症狀。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省表示，鑽石公主號今天新增70例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，總計船上旅客與船組員共有355人確認感染。

新一波的檢查人數為289人，其中有70人確診；而這70人當中，有38人目前沒有症狀。

截至今天為止，船上已有1219名旅客與船組員受檢，共有355人確診武漢肺炎。確診患者將依序被送往各醫療機構。

鑽石公主號搭載約3700名旅客及船組員，目前已知有355人確診，感染率逼近10%，是中國以外最嚴重的疫區。

鑽石公主號一名乘客將這艘郵輪乘客國籍資料上傳到推特（Twitter），內容顯示，乘客包括日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。

船上台灣旅客告訴中央社記者，船上旅客包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。

這艘郵輪的完整行程為1月20日從日本橫濱港啟航，1月21日海上巡航日，1月22日停靠鹿兒島，1月23日到24日為海上巡航日，1月25日停靠香港，1月26日海上巡航日，1月27日停靠越南峴港張美港，1月28日停靠越南下龍灣蔡蘭港。

1月29日到1月30日是海上巡航日，1月31日停靠基隆港，2月1日停靠沖繩，2月2日到2月3日海上巡航日，2月3日抵達橫濱港外，結束全部航程。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）