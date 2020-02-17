「若社區傳染必要時應停班課」　抗SARS專家張上淳：情況類似H1N1

▲各大景點仍有部分戴口罩的觀光客。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃翊婷／綜合報導

抗SARS專家、台大副校長張上淳針對台灣新冠肺炎疫情（COVID-19）發表意見，他認為，新冠肺炎目前沒有藥物、疫苗可以治療，假如爆發社區傳染，就得在必要時停班、停課以及各種大型活動，這樣才能降低病毒傳播。

根據《中國時報》報導，張上淳提到，政府現階段的防疫工作其實守得很好，如果真的傳播出去變成社區傳染，有專家想像情況會類似H1N1，到時能做的就是減災，同時保持醫療量能，必要時得停班、停課以及各種大型活動；此外，相關單位也要加緊腳步研究治療新藥和疫苗，可以在病人（2例康復出院者）同意的前提下，抽血找出病毒抗體，以利疫苗研發。

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▲張上淳稱讚台灣防疫守得好。（圖／記者李毓康攝）

而對於疫情出現社區傳播警訊，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥16日宣布，原本檢疫對象是有中港澳旅遊史和相關接觸史，但為防堵疫情漏洞，專家討論後決定「擴大採檢對象」，優先針對14天內從國外回國，若出現發燒、呼吸道症狀，醫師無法明確排除是否為新冠肺炎，就要做採檢。

當時張上淳也曾提出建議，專家小組討論後決定擴大社區篩檢，過往是只有接觸史、旅遊史和有症狀個案篩檢，但現在策略是除了個案和居家隔離、檢疫需篩檢之外，如「不明原因肺炎、群聚肺炎、醫護人員肺炎」，一律都要進行篩檢，以便掌握社區是否真的不明顯個案出現。