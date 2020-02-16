61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！　指揮中心：都載中港澳遊客

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）公布，國內新增確診2例新冠肺炎個案，分別為61歲和50餘歲男性。61歲男性在2/15因肺炎合併敗血症死亡，原本是白牌計程車司機，有載過中港澳遊客，目前也已掌握79名密切接觸者，並持續追查其他接觸史。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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61歲男性有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，也非確診病例的已知密切接觸者，於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，第一時間診斷為肺炎，當日收治於負壓加護病房治療，個案2月15日確診，15日晚間因肺炎合併敗血症死亡。

死亡個案遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體以供進一步檢驗。第2例為第1例之50餘歲男性家人，於昨日進行採檢後確診，目前個案無症狀，收治於負壓隔離病房。

指揮中心表示，2月12日開始針對全國醫療院所通報流感併發重症且流感檢驗陰性個案，回溯自1月31日起，進行新冠肺炎病毒檢驗，截至2月15日止，已全數檢驗完成113件檢體，本案係唯一檢驗陽性者。

指揮中心針對第1例個案密切接觸者，包括發病後曾相處之家人、以及就診院所人員及第2例之密切接觸者，目前已掌握79名密切接觸者，截止目前已完成73名採檢（包括7位有症狀），其中60名之檢驗皆為陰性、1名陽性（案20），其餘尚在檢驗中。