記者楊亞璇／台北報導

台灣16日出現第一例新冠肺炎死亡案例，61歲白牌車司機平常多載運中港澳旅客，本身無出國旅遊史，卻染病併發敗血症過世，中央流行疫情指揮中心仍認為不需要調整戴口罩政策。台北市長柯文哲17日受訪表示，他的原則就是「人多、密閉、不特定（對象）」的狀況會戴口罩，並預言新冠肺炎可能流感化。

柯文哲舉例，像他坐公車都要戴，他戴是禮貌，「因為不戴，人家覺得你好像怪怪的」，所以坐捷運、坐公車戴口罩是一個禮貌，至於說要不要戴，還是一樣，「人多、密閉、不特定（對象），這我的原則是這樣子」，他在辦公室就不戴，向你們（指記者）因為比較熟識，而且相信你們都很有良心，不會感冒還故意來上班；「人多、不特定、密閉，我還是會戴」。

對於政府宣導搭乘大眾運輸工具不用戴口罩，而死亡案例就是小黃司機，引發民眾恐慌。對此，柯文哲表示，風險有高低，就看你的態度，他當時會戴是因為不曉得多少台商回來，危險度多少，這段時間沒有帶，那是因為他知道到現在為止還沒有很明顯的社區感染，就算昨天有一例，也是零星的，也不是在台北市，這就是一種風險程度的判斷。

柯文哲重申，「你覺得有危險就戴，覺得（風險）不是這麼高就不要戴」，他也表示，他認為這個病毒很有可能隨著疾病發展「流感化」，到流感化的時候，很多人感染就要戴，沒有什麼人感染就不用戴。

▲柯文哲出席錦州社會住宅開工典禮。（圖／記者黃軍瑋攝）

其他人也看了這些...

►61歲「白牌計程車司機」確診新冠肺炎！ 指揮中心：都載中港澳遊客

►威士特丹號高雄掌握215名接觸者 高衛生局坦言：不含白牌車司機與攤販

►「若社區傳染必要時應停班課」 抗SARS專家張上淳：情況類似H1N1



更多熱門新聞...

►鑽石公主號「感染率逼近10%」！355人確診新冠肺炎 中國以外最嚴重疫區

►高嘉瑜談這幾種職業具「高度被感染風險」 5點建議：提高日本旅遊警示

►柯文哲重申「3原則」戴口罩 預言新冠肺炎「流感化」

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！