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威士特丹號高雄掌握215名接觸者　高衛生局坦言：不含白牌車司機與攤販

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▲▼ 高雄衛生局長聯訪 。（圖／記者翁進忠攝）

▲ 高雄衛生局長林立人 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

郵輪「威士特丹號」出現首例新冠肺炎（COVID-19），船上一名83歲美國籍女子抵達馬來西亞後，被驗出冠狀病毒陽性反應，民眾關心郵輪曾在2月4日停靠過高雄港。高雄市衛生局長林立人17日說明，已掌握港務相關作業人員、計程車、公車司機等215名，但其中不包括白牌車司機，與周邊攤販。

由於該船遊客觀光地點廣泛，高雄市衛生局長林立人表示這215名密切接觸者，大多是港務人員、計程車司機、巴士司機。已透過交通局對車行做進一步了解旅遊路線，根據車行回報資料，在高雄跟鄰近的縣市有相關的包計程車做遊玩，在高雄的部分，除了佛光山、高雄美術館，還有九號碼頭之外，蓮池潭以及西子灣。另外，在台南包括奇美博物館、台南安平古堡，還有赤崁樓，屏東部分也到達墾丁。

請繼續往下閱讀...

但到底這名確診個案在2月4號的這段停留高雄港的期間，到底有沒有到相關的景點去玩？衛生局長林立人表示：「其實目前的資料是沒有辦法掌握到，後續會等待中央有進一步的相關資訊，供高雄市政府團隊這邊來配合」，但美籍人士是否身分尚未確認？否則怎會不知道他有無下船？林立人補充：「一般來講的話，跨國之間資訊交換時，透過國際衛生條例規範，去做資訊的交換，屬於中央負責的一個層級，我們只能透過中央協助，如果後續有進一步的訊息，我們再加強辦理。」

林立人表示，交通局掌握到的訊息有34位計程車駕駛，10位是公車駕駛，但這位確診個案有沒有去運用到這34位計程車駕駛的計程車，或者公車，其實目前的資訊都不明，甚至也不知道是否白牌車或私人車，林立人說：「我們努力掌握的就是透過車行排班的車行，至於會不會有其他，其實目前是沒有辦法掌握，但是我們也是對外訊息的發布，只要在2月4號當天有在九號碼頭載到國外旅客的駕駛，可以主動跟我們聯繫。」

林立人也提到目前附近攤販未列入，因為這位確診的這位美籍人士，下來之後到底去哪邊，都是中央流行疫情指揮中心透過管道持續了解當中，那只要有進一步的訊息需要，市府再去做相關的一些配套的措施，會持續來加強。

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