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女兒騎單車50公里回武漢看父母　染病媽反鎖家門：妳進來，我就跳樓！

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女兒騎單車50公里回武漢看父母　染病媽反鎖家門：妳進來，我就跳樓！（圖／翻攝《南方都市報》）

▲王欣騎到關卡處等待了兩小時，只為一張武漢的准入證明。（圖／翻攝《南方都市報》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情不見減緩趨勢，湖北省女子王欣騎單車50公里趕回武漢，要關心生病的媽媽。沒想到母親見女兒回家，怕傳染給對方，立刻反鎖家門要她離開，「妳要進來了，我就直接跳樓。」她後來好不容易將母親送醫，沒想到直到媽媽住進醫院，爸爸才「敢」垮；那一瞬間，她覺得父親蒼老了許多。

《南方都市報》報導，今年春節前，王欣曾和父母約定，過年要回家吃飯；1月27日，她媽媽打電話來說，身體不大舒服，讓他們別回武漢過年了。其實她和丈夫就住在孝感，離武漢父母家不過50公里，兩天後，武漢傳來封城的消息，當時她並沒有將母親的不舒服，與當地爆發的疫情聯想在一起。

「我媽媽身體一直不大好，斷斷續續地咳嗽也已經有一個多月了」，王欣一直以為母親得的只是普通肺炎，若真是新冠肺炎，不可能拖那麼久；再者，父母住在礄口區漢正街，離疫情發源的華南海鮮市場有一段距離。

但就在封城那天，媽媽的咳嗽越來越嚴重，王欣的爸爸只好帶著媽媽四處找醫院看病，但排了一天都掛不上號，最後好不容易在武漢市第五醫院看上了醫生，打了針。

當王欣第一次收到母親發來的肺部CT檢查報告時，身在孝感的她四處上網找人詢問，心中依然抱著希望，但願母親得的只是普通肺炎。那時，父母藉口要出外看病，沒時間在家接電話，讓王欣不用打電話來。

▼王欣從孝感返回武漢的騎行路線，當天她騎共享單車一共花了人民幣40元。（圖／翻攝《南方都市報》）

女兒騎單車50公里回武漢看父母　染病媽反鎖家門：妳進來，我就跳樓！（圖／翻攝《南方都市報》）

王欣只能單向地從父母那接收他們的情況，而此前父母一直回饋給她的資訊，都是「情況還好，不用擔心。」直到1月31日上午10時，媽媽再次傳來的肺部CT檢查報告，顯示雙肺全白。

「不管是不是新冠肺炎，當時媽媽的病情已經十分嚴重了」，此時的王欣已經下定決心，要回到父母身邊去，她對丈夫說，「我長這麼大，我沒好好給我媽做過一餐飯，沒有好好照顧過我媽…的確有人沒挺過去，我擔心我媽也會這樣。」

王欣出發前，擔心自己回不來，要和孩子合影一張，被丈夫拒絕直呼「妳一定能回來的。」但封城之後，通往武漢公共交通全面停止，道路被阻斷，還能怎麼回去？開車能進入武漢的可能性很低，她決定騎單車。

1月31日中午12時40分，王欣在孝感家附近，戴口罩、揹著一個裝滿口罩的小背包，開始騎共享單車通往武漢，一路上很暢順，直到下午3時，來到武漢與孝感交界被攔截下來。

2個小時後，經過聯繫父母家所在的街道和居委，王欣終於拿到准入證明，她從孝感返回武漢的騎行路線，一共花費人民幣40元（約新台幣170元）。進入武漢後，街頭燈光通明，然而路上一個人影都見不到。

當晚8時，王欣順利到達父母家樓下，熟悉的社區此時卻顯得異常清冷，此次回來並未事先告訴父母。她還有一個比自己大6歲的哥哥，也住在武漢；但就在母親生病之後，父母拒絕哥哥的來訪，兩老不願有讓病毒傳染給家人的可能，只讓兒子站在社區路口送東西。

▼2月1日，王欣的母親終於住進醫院，她也暫時鬆了口氣，不料，卻輪到爸爸急需治療。（圖／翻攝《南方都市報》）

女兒騎單車50公里回武漢看父母　染病媽反鎖家門：妳進來，我就跳樓！（圖／翻攝《南方都市報》）

上樓後，王欣敲著父母的門。母親知道是女兒回來後，直接將家門反鎖要她趕緊離開，隔著門說，「妳要進來了，我就直接跳樓。」

「我當時完全不敢刺激我爸媽」，王欣知道連日奔赴多個醫院治病，父母的精神已瀕臨崩潰，「後來我爸跟我說，他們在醫院看到，有人倒下後直接被抬出去了。」她無法想像父母那幾天的精神壓力，那晚沒見到父母，只能回到自己在武漢的家。

次日，經過王欣和哥哥多日的努力，終於有了一線希望，「聽說醫院有床位，我馬上過去漢口醫院守著」，床位落實後，終於在醫院看到由哥哥帶過來的媽媽。

王欣將軟弱無力坐在車上的媽媽，一步步扶到病床上，一路上，她見媽媽沒有說話，自己說話後，媽媽只能點頭或者搖頭，隔著口罩，彼此都有說不清的難過。

王欣緊握了一天的拳頭，直到媽媽住院後才鬆開，那晚，她的手一直在抽筋。2月1日，母親終於住進醫院，她也暫時鬆了口氣，不料，卻輪到爸爸急需治療。

王欣媽媽入院後的第二天，爸爸也緊接著去醫院看病，CT報告顯示雙肺感染嚴重。她說，「其實爸爸早在一個多禮拜前也出現了症狀，低燒、胸悶、氣喘，但他都硬撐著，自己吃藥，沒去看。」

▼疫情延燒，大陸多個城市宣布封城。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

王欣表示，爸爸只想著要趕緊送媽媽進醫院，加上武漢的醫院已人滿為患，他無暇顧及自己，直到媽媽住進了醫院，爸爸才「敢」垮。那一瞬間，她覺得父親蒼老了許多。

2月13日中午，王欣爸爸終於住進普愛醫院的分院，而從那天開始，兩老讓王欣別再去醫院，也使她開始自我隔離。「我覺得我們一家是幸運的。」這兩天，她時常將幸運掛在嘴邊，在為父母求醫的路上，收到不少的好意與幫助，在她回到武漢家裡的第一天，收到鄰居送來的口罩和酒精。

父母的情況也在好轉，媽媽入院後的第二次CT結果顯示肺部正在逐漸恢復；爸爸也發微信告知她，醫院的住宿條件挺好的，他也正在接受打針治療。

媽媽住院後，王欣曾打電話給先生，「當時覺得挺對不起他們的，丟下了他們」；6歲的女兒也曾因為想媽媽，躲在自己的小帳篷裡哭，但她也遺傳了媽媽的樂天，只哭了那一次，之後對著媽媽的影片都是在笑。

目前，武漢仍處於封城狀態，居民不能出住宿社區，王欣和鄰居們透過網路團購食品，再分批到社區大門領取。一個人住在空蕩蕩的家裡，她的心情卻是這一個月以來最踏實的。

「沒有後悔過，幸好我回來了，爸媽有什麼問題，我可以在他們身邊幫忙解決」，如今王欣需要關注的是自己的狀態，多日出入醫院，多虧曾有在實驗室工作的經驗，她的防護措施很到位，「但疫情一天沒有解除，我也不敢返回孝感的家中。」雖她不知爸媽何時能出院，也不知道何時才能與家人團聚，「但一切都會好起來的。」

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