接鑽石公主號台人回家！　華航班機備妥「隨時可出發」

▲鑽石公主號台人回台時間還未確定。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

停靠在日本的鑽石公主號郵輪每日都有新確診個案，台灣也積極和日方協調包機接回台人。對此，交通部表示，華航班機已準備好，待外交部、衞福部協調好日方，隨時可以出發執行任務。華航也指出，全力辦理國家指派之任務。中央流行疫情指揮中心則回應，還要配合日方替每位旅客檢驗結果的時間。

根據昨（17）日指揮中心疫情統計，除台灣之外，國際間累計752例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）454例（含台籍4人，其中2人為無症狀感染）、新加坡75例、香港57例、日本55例（不含無症狀10例）及泰國35例為多；病例中4例死亡，分別為法國、日本、香港及菲律賓各1例。

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另外，外傳華航包機會在19日下午抵達東京羽田機場，但《ETtoday新聞雲》獨家掌握，駐日代表處今（18日）上午發訊息給船上乘客，原訂於19日出發前往日本的包機，因鑽石公主號上的台灣乘客中，仍有2位國人尚未完成篩檢，因此原訂19日的包機不得不延後2到3天。簡訊中提到，「一旦確定日期即通知大家準備。」相關回台時間、回台後安排等細節，還有待指揮中心統一對外說明。