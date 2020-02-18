中國汽車業抗疫　BMW全球最大廠2萬人復工

▲華晨寶馬瀋陽鐵西工廠展示廳。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

作為年產銷2,500萬輛汽車大國，新冠肺炎疫情後中國大陸汽車業復工情況受到關注，繼上海特斯拉完成復工後首次交車後，國際巨頭BMW在瀋陽最大的全球生產基地，也於昨（17日）正式復工，近2萬名員工按計畫返回工作崗位、鐵西工廠生產線開始運轉。

BMW（寶馬）集團在東北瀋陽合資成立的華晨寶馬汽車公司，總投資額已超過520億元人民幣，共設有兩座整車工廠、一個動力總成工廠和一個研發中心，可年產50萬輛整車汽車，是目前BMW在全球範圍內，規模最大的生產基地。

▲2月17日，工人在華晨寶馬汽車有限公司鐵西工廠生產線上工作。（圖／取自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，2月17日，BMW全球最大的生產基地，近2萬名員工按照計畫返回工作崗位，兩座整車工廠近期將全面恢復正常生產；在寶馬合資夥伴華晨集團和當地政府採購下，企業儲備所需的口罩和防護物資，工廠門口設有自動測溫設備和相關消毒用品，員工餐廳採分時分區用餐模式，並設置透明隔離版。

華晨寶馬在瀋陽的鐵西工廠，自動化率高達95%，於2018年底剛展開新廠區建設工程。華晨寶馬技術及生產高級副總裁戴賀軒表示，在危急情況下，當地政府為企業的物流、員工班車運輸以及新項目建設提供一整套專項支持措施，確保復工順利推進。

因疫情影響逐步恢復生產的，不只位於中國大陸本土的工廠，韓國現代汽車及韓國汽車工業協會方面也指出，由於裝配電路（Wiring Harness）等部分核心零部件的供應問題，而暫停生產的韓國現代汽車的生產線，在本月17日起全面恢復生產。先前現代汽車停產，正是因為位於大陸的供應鏈還未復工的原因。

據中國汽車協會發布的2019年產銷量數據，2019全年，中國大陸汽車產量達2,572.1萬輛、銷量達2,576.9萬輛，受中美貿易摩擦、環保標準切換、新能源補貼政策調整等影響，產銷量分別年減7.5%和8.2%，但總量仍連續第11年，蟬聯全球第一。