疫情衝擊產業　柯文哲：北市下午公布紓困計畫

記者楊亞璇／台北報導

針對新冠肺炎疫情的紓困計畫，台北市長柯文哲17日受訪表示，下午專案會議結束後，會說明北市對於中長期紓困計畫怎麼做，並在中央的基礎上做調整，並且有短期緊急處理計畫，將會公佈專線。

對於紓困計畫，柯文哲直言，「很多人問我疫情何時結束，我的回答是，疫情還沒有開始，因為只有零星案例，還沒有大規模社區感染，我們真正的考驗都還沒有開始」。

柯文哲表示，紓困分短、中、長期，如果是中長期，我們會按照當年SARS的版本，今天下午專案會議結束後，會說明北市對於中長期紓困計畫怎麼做，但還要在中央的基礎上做調整，先公布一個版本，因為中央要給多少錢還不確定，到時候中央公布後，再用這個版本上下調整；另外會公布專線電話號碼，如果你馬上有營運上的困難，會有短期緊急處理計畫。

對於中小學即將在25日開學，柯文哲表示，還是要開會，開學後大概國中小高中22萬人上線，加上幼稚園共28萬，到底要怎麼處理，「科學問題科學解決」，還是要想一下怎麼應付。

至於北市已針對居家檢疫趴趴走的人開罰24人，柯文哲強調，他的態度是，「叫你乖乖在家，你就給我乖乖在家」，先用勸導的，再不行就開始罰錢，再不行就真的要用霹靂手段，原則上已經罰到7萬元，想大家還是遵守規則。

▲柯文哲出席錦州社會住宅開工典禮。（圖／記者黃軍瑋攝）

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