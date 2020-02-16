台北燈節明年辦在南港？　柯文哲：針對下雨問題開檢討會

▲柯文哲出席台北燈節閉幕式。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020台北燈節16日晚間落幕，受到新冠肺炎疫情影響，今年賞燈人潮預估下滑2成左右，約有超過300萬人次。台北市長柯文哲指出，明年原本預計將燈節搬到南港舉行，但南港地區通常在元宵前後都在下雨，所以明年要辦在哪裡還要再開會討論。

南港柯文哲表示，其實每年固定舉辦的活動，特別是傳統節日都希望加入創新因素，剛剛還想說，明天要整個般過來，但南港地區通常在元宵前後都在下雨，「所以明年真的搬過來嗎？」他認為，北市兩個最大活動包括台北燈節、白晝之夜，以活動帶動地區發展，明年要在哪裡舉辦，還要再開檢討會。

柯文哲在致詞指出，台北燈節過去三年都在西區舉辦，今年透過板南線串連，用雙主場的方式舉辦，希望在傳統節目當中每次都加入創新元素、累積創新能量，間接改變台北市的風貌。

柯文哲說，南港是第二個任期的重點，第一任期北門為中心的西區門戶計畫有了一定的成果，以南港車站為中心的東區門戶計畫三鐵共構、公路運輸中心是交通樞紐，不管是國家會展中心、生技產業、南港生技大樓、北部流行音樂中心、南港瓶蓋工廠 全部合起來，未來三年之內，讓南港風貌產生巨大風貌，未來會比信義區更現代化、規模更大。

他還笑稱，要到南港買房地產已經來不及了，「我猜有遠見的人都已經買完了」。