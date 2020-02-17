台灣首例死亡　柯文哲警告：社區感染遲早會發生

記者楊亞璇／台北報導

針對台灣16日出現第一例新冠肺炎死亡案例，台北市長柯文哲17日受訪指出，他認為社區感染遲早會發生，重點應維持零星個案，不要像武漢一樣失控。

柯文哲說，第一點，這是不是社區感染還不一定，因為他有載過陸客，所以還要確定，第二點，社區感染分很多種，是零星案例、群聚、還是散開的？即使是社區感染也有程度的不同，依照不同程度制定不同應對方案。

「社區感染我認為遲早會發生。」柯文哲強調，不要先說台灣一定不會發生社區感染，他認為一定會發生，然後重點就是就算是發生，但維持在零星案例，這是上策，「不要像是武漢那種失控的局面」，大概政府的處理目標是這樣子。

至於若社區感染爆發，有考慮封城式管理嗎？柯文哲表示，早上晨會有討論，如果是零星案例就按照目前處理方式，如果是群眾，一家好幾個（感染），「我還是主張把那個移出來，不是把那個區封起來」，因為成本比較低；如果搞到像武漢封城，他認為，依照台灣目前醫療能力，不會到那個程度，如果到那個程度，就真的是失控了。

柯文哲強調，「我自己是醫界出身的，我相信台灣的醫療能力，特別是在有防備的狀況下，應該不會到大規模封城的程度」。

▲柯文哲出席錦州社會住宅開工典禮。（圖／記者黃軍瑋攝）

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