快訊／杜特蒂禁台令　蔡英文：台灣不能容忍菲律賓政治考量

記者蔣婕妤／台南報導

菲律賓日前對台灣祭出禁令，總統杜特蒂13日更進一步表態拒絕解除對台灣的「旅行禁令」，並宣稱該決策與「一中原則」無關。對此，總統蔡英文14日受訪時表示，如果對方是基於政治考量，台灣方面不能容忍。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日表示，為了保護國民健康安全，將維持既定旅行禁令，禁止台灣公民或14天內曾赴台的外籍人士入境，強調相關禁令「與一中政策無關」。

蔡英文14日下午受訪時表示，這件事情主要的還是要了解，菲律賓決策是基於防疫還是政治考量。如果是防疫要講清楚，台灣防疫情況很好、疫情穩定，沒有其他國家對我們做這樣的事，各國對我們都很肯定，如果菲律賓有任何防疫考慮，我們願意坐下來討論，看看有什麼可以協助。

蔡英文強調，「如果是基於政治考量，請他們三思，我們不能容忍，必然有一些相應處理。」至於反制措施內容，蔡英文回應，相關部會會做好準備，時間到會宣布。

另外，針對美國聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz, R-TX)於美東時間13日領銜提出「台灣主權象徵法案」，內容包含讓台灣人在美國秀國旗穿制服等。蔡英文表示，克魯茲參議員對台灣一向友善支持，這一次他的提案我們也表達感謝。

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