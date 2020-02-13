滯留菲律賓民眾「衰死了！」　李明賢批外交部到底有沒有斡旋

▲滯留在菲律賓的旅客拍下現場狀況。（圖／受訪者提供）

政治中心／綜合報導

對於菲律賓民航委員會（CAB）下令拒絕任何直接來自中、港、澳、台4地的訪客入境，我方外交部挨批沒有第一時間掌握確切消息，不少台灣旅客飛抵菲律賓後才知道不能入境而滯留當地，國民黨台北市議員李明賢直呼，對於那些民眾來說是一肚子火、「衰死了」，他同時也批評外交部有沒有斡旋？我方拿出什麼籌碼，為什麼越南談得成，菲律賓談不成？

菲律賓10日凌晨發布公文宣布，基於「一個中國」原則，除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，直接從中國、香港、澳門、台灣的旅客禁止入境菲律賓；此外，14天內曾前往中國、香港、澳門、台灣經第三地前往菲律賓者一律不能入境。

對於這項消息，外交部、菲駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）、中央流行疫情指揮中心10日晚間都予以駁斥。我國外交部發言人歐江安10日晚間7點多說，根據外交部掌握的資訊，這項消息並非正確，在民航局方面也已清查所有飛航公告，目前各航空公司航班也都正常。

但外交部的說法隨即遭到菲律賓民航委員會打臉。菲律賓民航委員會10日深夜在官網貼出公告，依循「一個中國」原則將台灣納入旅遊禁令內，航空業者也收到這份禁入公文。上百名旅客飛抵菲律賓之後才知道不能入境，滯留在當地機場。

對此，李明賢在11日播出的政論節目《少康戰情室》中提出兩點質疑，第一、政府有沒有外交斡旋？當然斡旋過程中不曉得我方拿出什麼籌碼，為什麼越南談得成，菲律賓談不成？「不管說菲律賓的駐台代表跟我們解釋什麼，至少飛機不能去嘛！這是事實，我覺得外交部在這一部分要硬起來，我們有什麼籌碼去跟他談？」

李明賢接著指出，在資訊的部分，菲律賓已經宣布不能入境的時候，「我們要掌握資訊啊！你不能飛機飛到那裡，不能入境了，我覺得對於民眾來講，那一肚子火耶！衰死了！」