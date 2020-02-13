菲律賓禁台令　趙少康批外交部：怎麼搞到人家不知道我們跟大陸不一樣

▲菲律賓禁台令，趙少康質疑「新南向政策」怎麼搞的。（圖／翻攝少康戰情室）



政治中心／綜合報導

菲律賓遵循「一中政策」將台灣列入新冠肺炎疫區，10日晚間突然宣布禁止台灣入境造成旅客困擾，政論節目主持人趙少康11日批評外交部與政府，「怎麼會搞到人家不知道我們跟大陸不一樣」、「不知道我們不是疫區嗎？」

對於菲律賓禁台令，外交部11日上午上午開記者會，親上火線說明。外交部發言人歐江安表示，大家看到相關菲律賓的公告，「昨天下午是經過洽菲律賓駐台機構，跟我們澄清這並不是他們衛生部的決定，並非官方立場，我們也有做了說明」。

歐江安強調，顯然菲律賓10日晚上決定後，直接通知菲律賓民航局，要求立刻執行不准台灣人民入境，所以變成他們平行間沒有完整的溝通協調，所以衛生部片面通知菲律賓民航局，因為這公文禁令，遭致我國人在入境受到阻礙，部分國人有搭乘原班機回國，駐菲律賓代表處已經積極跟菲律賓方面溝通交涉，包括他們總統府跟外交部，說明我方並不是中國疫區。

對此，政論節目主持人趙少康11日也在節目中批評外交部與政府，「我們的新南向政策怎麼回事？怎麼會搞到人家不知道我們跟大陸不一樣嗎？不知道我們不是疫區嗎？」

針對菲律賓禁台令，行政院長蘇貞昌表示，這次台灣除了受到疫情之害，還因為許多國家不了解，而採用一中，導致台灣受到牽連。

不過，趙少康仍批評指出，「你現在都怪一中原則」，台灣在菲律賓也有代表啊，台灣在菲律賓也有很多有影響力的華僑，「為什麼會讓菲律賓這樣幹？到底怎麼回事？」