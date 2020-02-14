陳其邁推「健保卡整合出入境資訊」：向防疫英雄致敬！





▲陳其邁向防疫人員致謝。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

政府因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）防疫工作，強調「防疫視同作戰」。其中，行政院副院長陳其邁力推「健保卡整合出入境資訊」的大數據防疫，強調要及時防護國人健康。他14日也特別透過臉書向防疫英雄致敬。

陳其邁透過臉書向防疫人員表示「辛苦了」。他說，今天到基層診所、醫院及健保署，向第一線的醫護同仁，深深一鞠躬，感謝他們為了台灣，幾乎可以說是不眠不休，守護國人的身體健康，「看著許多醫護人員臉上深深的口罩痕跡，我感到十分心疼，也為這個國家感到驕傲。口罩痕跡，是他們光榮的烙印，因為有他們，台灣才可以更安全。」

針對這次的防疫工作，陳其邁主導「健保卡整合出入境資訊」的推動。他提到，防疫工作能夠落實，不只是有優秀盡責的防疫人員，這一次行政院也首度導入大數據分析，進行即時防護。

陳其邁說，身為行政院首任資安長，成立了防疫大數據小組。藉由台灣建置完善的健保資料庫，與移民署出入境管理系統的結合，完成「即時警示」，讓醫療人員可以立刻知道就診患者的旅遊史及風險。讓醫護人員能夠在第一時間得知就醫民眾是否有中國大陸地區的出入境紀錄。這項措施原本要耗費三天時間，健保署只花一天就完成系統建置。

陳其邁指出，行政院再結合健保署資料及健保卡，推出口罩實名制地圖及剩餘量查詢。並利用大數據把鑽石公主號下船旅客長時間停留的地點，做成軌跡圖，讓民眾能做好防疫準備。

陳其邁強調，「這一場漫長的戰役，醫護人員及健保署，守住我們的健康，24小時不分晝夜，在防疫前線衝鋒陷陣。今天我對他們說：台灣有你們真好！」14日是情人節，文末，他也貼心祝福國人，「PS情人節快樂！」