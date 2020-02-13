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「蔡英文都硬起來了」　國民黨議員轟外交部：現在還軟趴趴的

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▲▼市長將針對「市政府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義、12月6日外交部民眾陳情事件警方執勤作法與處理程序說明」進行說明。國民黨議員徐巧芯、羅智強、游淑惠、應曉薇、李明賢及新黨議員侯漢廷輪番質詢，民進黨籍議員則全體缺席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨議員李明賢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎造成菲律賓10日頒布禁台人入境命令，國內掀起反彈聲浪，認為政府應該予以反制，不過外交部直至13日上午仍未提出反制措施。對此，台北市議員李明賢受訪痛批，總統蔡英文都說要硬起來了，外交部現在還軟趴趴的，「到底外交部是菲律賓的外交部，還是中華民國的外交部啊？」

總統蔡英文12日晚間與資政餐敘聽取意見時，就針對菲律賓對台實施旅遊禁令一事表態，強調政府已經在處理，也已經請外交部立場要硬，也應該要反制。不過，外交部13日例行記者會上強調，先不談「制裁」，但政府會先依據菲律賓內閣會議的結果，再來進行通盤考量，政府有配套方案，但在還沒有做成決定前，先不談制裁。

▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

李明賢說，看過去廣大興案，還有台菲航權談判，「過去馬政府都做得到，都硬起來了」，為什麼外交部決策會這麼緩慢，到底在顧慮什麼？越南一度拒絕台人入境，但是交涉後越南同意，只有菲律賓這麼強勢，外交部還在推拖，「到底外交部是菲律賓的外交部，還是中華民國的外交部啊？這實在是令人匪夷所思，外交部對菲律賓太過體貼了吧」。

▲▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者張榮恩攝）

李明賢表示，「我覺得該硬起來就硬起來，特別是蔡英文總統都說要硬起來了，外交部現在還軟趴趴的」，是不是遇到菲律賓就軟趴趴的，還是另有顧慮。

對於旅客滯留菲律賓，李明賢砲轟，菲律賓的總統府推說是衛生單位宣佈，菲律賓駐台代表說不是總統府做的決策，外交單位不能再睡覺，菲律賓為什麼做這個決策，「是在討好大陸嗎？還是杜特蒂在顧慮什麼？」他呼籲應掌握清楚再來做調整，新加玻、越南狀況不多，菲律賓狀況卻特別多，情報掌握慢半拍，確實要好好檢討。

另外，國民黨台北市議員徐弘庭也批評指出，菲律賓來台灣的人大部份都不是為了觀光，菲人來台觀光人數比較少，適度做到簽證要求是合理，「不是觀光還給他免簽，我比較看不懂耶」，免簽在這時間點是應該做調整，這是很優惠的待遇，某種程度不合理。

徐弘庭直言，吸引人口配置有問題存在，應在這次事件中適度調整政策，如果要給予免簽待遇，相對應要求對等，不能說新南向政策不對，只是說人次創新高，但是觀光產業還是萎縮，因為人的消費力是往下掉的。

▲▼台北市議會市政總質詢，市長柯文哲、市議員徐弘庭、副秘書長李得全、法務局長袁秀慧。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員徐弘庭。（資料照／記者湯興漢攝）

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