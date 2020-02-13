「蔡英文都硬起來了」　國民黨議員轟外交部：現在還軟趴趴的

▲國民黨議員李明賢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎造成菲律賓10日頒布禁台人入境命令，國內掀起反彈聲浪，認為政府應該予以反制，不過外交部直至13日上午仍未提出反制措施。對此，台北市議員李明賢受訪痛批，總統蔡英文都說要硬起來了，外交部現在還軟趴趴的，「到底外交部是菲律賓的外交部，還是中華民國的外交部啊？」

總統蔡英文12日晚間與資政餐敘聽取意見時，就針對菲律賓對台實施旅遊禁令一事表態，強調政府已經在處理，也已經請外交部立場要硬，也應該要反制。不過，外交部13日例行記者會上強調，先不談「制裁」，但政府會先依據菲律賓內閣會議的結果，再來進行通盤考量，政府有配套方案，但在還沒有做成決定前，先不談制裁。

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

李明賢說，看過去廣大興案，還有台菲航權談判，「過去馬政府都做得到，都硬起來了」，為什麼外交部決策會這麼緩慢，到底在顧慮什麼？越南一度拒絕台人入境，但是交涉後越南同意，只有菲律賓這麼強勢，外交部還在推拖，「到底外交部是菲律賓的外交部，還是中華民國的外交部啊？這實在是令人匪夷所思，外交部對菲律賓太過體貼了吧」。

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者張榮恩攝）

李明賢表示，「我覺得該硬起來就硬起來，特別是蔡英文總統都說要硬起來了，外交部現在還軟趴趴的」，是不是遇到菲律賓就軟趴趴的，還是另有顧慮。

對於旅客滯留菲律賓，李明賢砲轟，菲律賓的總統府推說是衛生單位宣佈，菲律賓駐台代表說不是總統府做的決策，外交單位不能再睡覺，菲律賓為什麼做這個決策，「是在討好大陸嗎？還是杜特蒂在顧慮什麼？」他呼籲應掌握清楚再來做調整，新加玻、越南狀況不多，菲律賓狀況卻特別多，情報掌握慢半拍，確實要好好檢討。

另外，國民黨台北市議員徐弘庭也批評指出，菲律賓來台灣的人大部份都不是為了觀光，菲人來台觀光人數比較少，適度做到簽證要求是合理，「不是觀光還給他免簽，我比較看不懂耶」，免簽在這時間點是應該做調整，這是很優惠的待遇，某種程度不合理。

徐弘庭直言，吸引人口配置有問題存在，應在這次事件中適度調整政策，如果要給予免簽待遇，相對應要求對等，不能說新南向政策不對，只是說人次創新高，但是觀光產業還是萎縮，因為人的消費力是往下掉的。

▲台北市議員徐弘庭。（資料照／記者湯興漢攝）