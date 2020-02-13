「國人權益受損是外交部大失誤」　民眾黨團轟：資訊掌握不明、外館要檢討

▲針對台菲案，民眾黨團認為外交部連累國人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續蔓延，菲律賓日前依據「一中政策」原則將我國列為禁止入境對象，造成上百名台籍旅客滯留，外交部至今未提出反制措施。民眾黨副總召張其祿表示，外交部對資訊掌握不明、掌握有問題，國人權益受損是外交部很大的失誤。民眾黨立委邱臣遠也表示，外交部應該要更積極爭取、更即時掌握資訊，做第一時間的反應。

對於菲律賓突祭出政策禁止我國人入境，張其祿批評外交部對資訊掌握不明、掌握有問題，國人權益受損是外交部很大的失誤，「外交部、駐外外館都應該好好檢討，不能說這種資訊上的錯誤或是失誤」。

張其祿說，要讓世界各國清楚台灣的立場，不是說台灣變成小媳婦，我們有很大的力量可以反制這些國家，如果他們對我們做出不好的處置，「我們也可以同樣禁止他們入境，這是一定的，我們可以這樣子，就是說這是一個相對應的」。

▲張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，邱臣遠也表示，在全球防疫的狀態下，我們要拒絕政治的黑手，嚴正抗議菲律賓單方面停止台灣簽證的行為，「如果從防疫角度來看，新加坡確診43例，台灣只有18例，為什麼我們台灣被禁新加坡卻不用？這是非常奇怪，還是政治性的操作」。

邱臣遠進一步表示，2016推廣新南向政策到現在，經貿交流非常密切，可是從之前泰國到這次菲律賓的事件，後續事件層出不窮，必須還是要做全方面的檢討，「外交部跟行政單位我們希望這次的態度要強硬一點，當然雙邊的友好關係是雙向的」。

邱臣遠強調，「如果這次回應沒有達到我們的期望，我們要祭出一些反制作為」，包括停止簽證、移工限制，加強海巡署的巡防，表達立場，這都是必須要做的措施。

他也提醒，反制前要先評估對台灣內部產業的衝擊，尤其菲律賓的移工在台灣占20%，大部分還是在製造業跟電子業，勞動部相關部會要協助企業在移工的調度上做因應，再去執行手段會比較妥適一點。

▲邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）