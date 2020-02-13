　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國人權益受損是外交部大失誤」　民眾黨團轟：資訊掌握不明、外館要檢討

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼民眾黨團召開「防疫紓困 勞工產業都要救」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對台菲案，民眾黨團認為外交部連累國人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續蔓延，菲律賓日前依據「一中政策」原則將我國列為禁止入境對象，造成上百名台籍旅客滯留，外交部至今未提出反制措施。民眾黨副總召張其祿表示，外交部對資訊掌握不明、掌握有問題，國人權益受損是外交部很大的失誤。民眾黨立委邱臣遠也表示，外交部應該要更積極爭取、更即時掌握資訊，做第一時間的反應。

對於菲律賓突祭出政策禁止我國人入境，張其祿批評外交部對資訊掌握不明、掌握有問題，國人權益受損是外交部很大的失誤，「外交部、駐外外館都應該好好檢討，不能說這種資訊上的錯誤或是失誤」。

張其祿說，要讓世界各國清楚台灣的立場，不是說台灣變成小媳婦，我們有很大的力量可以反制這些國家，如果他們對我們做出不好的處置，「我們也可以同樣禁止他們入境，這是一定的，我們可以這樣子，就是說這是一個相對應的」。

▲▼民眾黨立委張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，邱臣遠也表示，在全球防疫的狀態下，我們要拒絕政治的黑手，嚴正抗議菲律賓單方面停止台灣簽證的行為，「如果從防疫角度來看，新加坡確診43例，台灣只有18例，為什麼我們台灣被禁新加坡卻不用？這是非常奇怪，還是政治性的操作」。

邱臣遠進一步表示，2016推廣新南向政策到現在，經貿交流非常密切，可是從之前泰國到這次菲律賓的事件，後續事件層出不窮，必須還是要做全方面的檢討，「外交部跟行政單位我們希望這次的態度要強硬一點，當然雙邊的友好關係是雙向的」。

邱臣遠強調，「如果這次回應沒有達到我們的期望，我們要祭出一些反制作為」，包括停止簽證、移工限制，加強海巡署的巡防，表達立場，這都是必須要做的措施。

他也提醒，反制前要先評估對台灣內部產業的衝擊，尤其菲律賓的移工在台灣占20%，大部分還是在製造業跟電子業，勞動部相關部會要協助企業在移工的調度上做因應，再去執行手段會比較妥適一點。

▲▼民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱臣遠。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓14天收23萬份連署書　前綠委曝高雄人對話「大家都氣得要死」

柯文哲避戰後撤　黃珊珊上前作戰搶曝光醞釀接班

懶人包／振興抵用券怎麼用？　Q＆A快速解答「你花錢我打折」

林奕華遭指小明的故事源頭　高嘉瑜喊冤要求陸委會說明決策過程

擬七招反制菲律賓　外交部：不排除任何可能

新南向因「一中原則」瓦解　時代力量要蔡政府檢討：真能走出政治魔爪？

趨勢專家批外交部代表「滿臉僚氣」　網讚：對方看你是在哈囉？

年幼姊弟卡湖北！書桌前錄影：總統可以帶我回家嗎，我不想待在大陸

網諷外交部「新南向大成功」　回憶泰簽批菲律賓禁台入境

菲律賓對台禁令！我國史上「3次」祭反制措施...對方放軟才解凍

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

罷韓14天收23萬份連署書　前綠委曝高雄人對話「大家都氣得要死」

柯文哲避戰後撤　黃珊珊上前作戰搶曝光醞釀接班

懶人包／振興抵用券怎麼用？　Q＆A快速解答「你花錢我打折」

林奕華遭指小明的故事源頭　高嘉瑜喊冤要求陸委會說明決策過程

擬七招反制菲律賓　外交部：不排除任何可能

新南向因「一中原則」瓦解　時代力量要蔡政府檢討：真能走出政治魔爪？

趨勢專家批外交部代表「滿臉僚氣」　網讚：對方看你是在哈囉？

年幼姊弟卡湖北！書桌前錄影：總統可以帶我回家嗎，我不想待在大陸

網諷外交部「新南向大成功」　回憶泰簽批菲律賓禁台入境

菲律賓對台禁令！我國史上「3次」祭反制措施...對方放軟才解凍

新台幣開盤貶1.8分後反彈　再度升破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

賓士哥國道拿鋁棒攔車：蛤吶！ 　駕駛淡定兩眼直視...關車窗嚕

政治熱門新聞

菲律賓對台禁令！我國史上「3次」祭反制措施

罷韓連署夯　前綠委曝高雄人對話

懶人包／振興抵用券用法一次看

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

姊弟卡湖北　書桌前錄影：我不想在大陸

杜特蒂拒解除對台旅遊禁令　外交部回應了

柯文哲避戰後撤　黃珊珊上前作戰醞釀接班

趨勢專家批外交部代表「滿臉僚氣」

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

擬七招反制菲律賓　外交部：不排除任何可能

小明推給林奕華　高嘉瑜喊冤

「小明故事源頭」找到了…他補充細節

黑鷹調查報告出爐　肇因為環境及人為複合因素

稱台屬「社區感染國家」　外交部：洽請韓方更正

更多熱門

相關新聞

即／千葉添一例　20歲男確診新冠

即／千葉添一例　20歲男確診新冠

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，繼神奈川出現首例死亡病例後，千葉縣13日晚間再確認新增一例確診病例，患者為20多歲男性，先前陸續出現發燒和肺炎症狀，確認感染新冠病毒。據悉，患者近2周內沒有出國旅行。

保險專家：不得已出國出差「先買好旅平險與海外醫療」

保險專家：不得已出國出差「先買好旅平險與海外醫療」

85度C即起28間門市送「次氯酸水」

85度C即起28間門市送「次氯酸水」

港女星發送2萬片口罩　4身分優先領取

港女星發送2萬片口罩　4身分優先領取

華航主管減薪10%　 林佳龍：勞資共度難關

華航主管減薪10%　 林佳龍：勞資共度難關

關鍵字：

民眾黨台灣民眾黨張其祿邱臣遠武漢肺炎新冠肺炎外交部菲律賓

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面