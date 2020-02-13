趨勢專家批外交部代表「滿臉僚氣」　網讚：對方看你是在哈囉？

▲菲律賓禁台人入境，旅客滯留候機室。（圖／民眾提供）



政治中心／綜合報導

受新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）影響，菲律賓民航委員會（CAB）10日宣布，基於「一中政策」禁止台灣人入境，但外交部第一時間因未掌握確切消息，使得許多台人受困機場。對此，趨勢專家、電子時報社長黃欽勇批評外交部與政府，菲律賓突然中斷台灣人赴菲的許可，如果考量不久前越南也差點斷航，「我不得不懷疑『新南向』的工作績效不彰，或者根本搞錯方向。」

菲律賓禁台人入境消息傳開後，外交部一度駁斥，菲律賓駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）也出面澄清並表達歉意，但短短不到2小時就遭菲方打臉。菲律賓移民局、民航委員會（CAB）10日深夜突然宣布禁令生效，導致許多已經抵達菲律賓的台灣民眾受困機場，只能窩在機場等待遣返的航班。

關於菲越航線問題，黃欽勇在臉書表示，他看到外交工作的困境，不得不懷疑「新南向」的工作績效不彰，或者根本搞錯方向。

黃欽勇表示，他自己曾見過幾位現任或前任派駐東協、南亞的代表（大使），「每個人都告訴我，見不到對方的部長或首都市長，但我也沒聽說過哪位代表能侃侃而談台灣的經貿戰略。」

黃欽勇指出，越南、菲律賓不是跟我們無關的小國，目前全世界共有12個人口超過1億人的國家，菲律賓就是第12個人口超過1億人的國家，而下一個將要達標，超過1億人的國家就是越南。「在中美貿易大戰與武漢肺炎肆虐下，菲越兩國爭取台灣投資都來不及了，卻都祭起斷航的大旗，是他們搞不清楚狀況，還是我們根本搞錯方向？」

黃欽勇補充說，他對外交工作的批判並不是「無的放矢」，自己至少見過15位以上的大使（代表），不少人一起同桌吃過飯，也曾是外交領事人員訓練所的講師，幫很多外交官上過課，「曾經陪同一個公協會的理事長去拜訪新南向重點國家的駐在代表，那個代表嘴上說歡迎，但身體語言卻告訴我們『沒事別來煩我』，滿臉的僚氣，我常有機會見官員，也是創業的經營者，這種事怎麼看不出來？」

▲（圖／翻攝黃欽勇臉書）

黃欽勇強調，他想檢討的不是大陸政府、東協南亞國家，而是「我們自己的問題」。凡事反求諸己，也許可以得到比較好的答案！「要做『新南向』，先把駐外代表送回來培訓吧！」

對於黃欽勇點評外交部的見解，不少網友紛紛留言表示贊同，「看來"新南向政策"比較像是海市蜃樓，政府拼命喊，對方看你是在哈囉？」、「南向計畫何來效益？怎麼搞不清楚！」、「台灣在做新南向的工作，只是一個一個委外招標的專案計畫，得標的執行單位有在認真做的有誰？」

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