外交部狀況外！國民黨轟：對菲律賓訊息掌握失能應立刻向台胞道歉

▲國民黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，菲律賓將我國比照中港澳，列為禁止入境對象，外交部卻在隔日才做出官方回應，至今未提出反制措施。對此，國民黨認為整起事件中，外交部除了訊息掌握失能、回應慢半拍外，第一時間態度不夠強硬，更應立即協助滯留台胞返台。

國民黨13日表示，外交部對菲律賓態度不夠強硬，菲國與台灣過去互動密切，應該相當了解台灣疫情狀況，但很遺憾這次的決策中過多政治考量。對於造成上百名台籍旅客不便，是因外交部對菲律賓政權的掌握不夠精確到位，立場也不夠強硬，應於第一時間表達嚴正抗議，並祭出反制政策。

國民黨表示，禁令訊息傳出後，外交部第一時間否認，因而有國人照常搭機出發，但卻無法入境菲國，外交部訊息掌握失能，招致國人入境菲國受阻，事後竟僅說「表示遺憾」，未能面對自己的疏失致歉，相信國人難以接受。

對於政府對於菲律賓對台禁令的處理，國民黨團總召林為洲上午接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，他認為外交部應立即檢討並向被滯留的國人表達歉意，事前毫無掌握狀況，兩邊訊息嚴重落差，若有掌握資訊，事前提出警告，旅客就不會上飛機。

林為洲表示，對菲律賓政府的決策表達譴責之意，但我國政府應該亡羊補牢、儘速處理，被滯留旅客中，商務性質的相當多，一定會造成很大的不便，外交部應該拴緊螺絲，提出必要的手段跟籌碼。

此外，國民黨前副主席郝龍斌在事發隔日也批評，發生這麼離譜的事情，嚴重影響台灣旅客權益，更攸關國格與台灣的國際形象，外交部責無旁貸，應立即向菲國政府提出嚴正抗議，要求菲國政府立即收回成命，並提供國人必要協助。

菲律賓衛生部副部長杜明戈10日表示，菲律賓依據「一個中國」政策，將台灣列為禁止入境對象。菲律賓駐台代表處主席巴納佑（Angelito Banayo）為此致外交部亞太司長葛葆萱，澄清杜明戈的說詞是基於WHO的政治分類，並非菲律賓的官方立場，移民單位實務上並未禁止台灣人入境，並為菲國方面混淆發言致歉。但是，菲律賓民航局在深夜又發出緊急公告禁止入境通報，地區涵蓋台灣。

其他人也看了這些…

►外交部：菲律賓政府「平行間」沒有完整溝通 導致國人入境受阻

►菲律賓下禁令 蘇貞昌「台灣冤枉」：許多國家不知而採用一中

►菲律賓將台灣列中國疫區 菲駐台代表：為造成混淆的說法致歉

更多熱門新聞…

►反制菲律賓禁台人 民眾黨：可禁止菲人入境台灣

►菲律賓禁台灣人入境 洪孟楷要求外交部停止菲國免簽

►郝龍斌批「粗暴地便宜行事」：外交部應立即要求菲律賓政府收回禁令

►超越藍綠，就靠她了