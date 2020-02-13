網諷外交部「新南向大成功」　回憶泰簽批菲律賓禁台入境





▲菲律賓馬尼拉國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

菲律賓基於「一個中國」原則，拒絕任何直接來自中、港、澳、台4地的訪客入境，外交部挨批第一時間沒有掌握確切消息，讓不少台灣人飛抵後無法入關、滯留當地，引起網友熱議，甚至有人想起前陣子吵得沸沸揚揚的泰國簽證附財力證明議題，反諷外交部「新南向政策真成功」。

把時間點推回10日晚間7點多，菲律賓媒體報導，菲律賓衛福部副部長杜明戈（Eric Domingo）10日表示，為了遵循「一個中國」政策，台灣也被列入禁止入境的範疇。然而該消息立刻被外交部發言人歐江安否認，強調根據外交部掌握的資訊，媒體所報導菲律賓將台灣劃為中國疫區，並將台灣列入禁航名單的相關消息並非正確。

10日晚間9點半左右，菲駐台代表巴納佑（Angelito Banayo）對於造成混淆的說法向我外交單位表示歉意。他強調，已親自透過執行秘書向總統辦公室傳達「台灣公衛部門如何全面抵禦傳染病傳播的事實」。

儘管外交部、菲駐台代表否認菲律賓禁台令，菲律賓民航委員會10日深夜在官網貼出公告，依循「一個中國」原則，將台灣納入旅遊禁令內，使許多台菲航班瞬間遭卡，旅客下機才知道吃了閉門羹，必須原機返台。

對於菲律賓禁台令，外交部11日上午上午10時45分召開記者會進行說明。歐江安表示，大家後來看到的菲律賓民航局公告，主要是菲律賓衛生部在2月10日的片面決定，至於外交部洽的馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席，對方親自證實這不是官方立場。

雖然外交部大動作開記者會澄清，但沒有掌握確切消息的行為，仍遭到不少網友砲轟，也讓人想起前陣子泰國簽證需要附上財力證明的事件。

PTT網友們譏諷表示，「新南向大成功」、「最會溝通的政府」、「舔南向還要被巴頭，資進黨笑死」、「很棒！護產業大於護主權」、「早就知道台灣反而怕外勞不來」。

另外，也有網友直指，「連阿賓都舔好舔滿了，這是我認識最顧主權的政府嗎？」、「顧主權顧到連菲菲都看不起我們」、「硬起來就是南向政策破功自打臉」、「記得開記者會說是在哈囉，好接地氣的外交部長哦哦哦」。

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