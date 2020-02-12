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蘇貞昌明拍板武漢肺炎紓困方案　交通觀光196億、發「振興抵用券」刺激消費

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▲武漢肺炎疫情衝擊觀光。（圖／記者張一中攝）

▲武漢肺炎疫情衝擊觀光。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為因應武漢肺炎（COVID-19）對觀光產業帶來的衝擊，行政院秘書長李孟諺10日舉行跨部會討論紓困措施與振興方案。行政院12日再針對觀光、交通等產業衝擊狀況做最後檢視，敲定對相關產業的紓困方案及金額，預定要在13日的行政院會中與院長蘇貞昌討論後，正式對外公布。

因應這次的武漢肺炎疫情及衝擊，行政院12日下午也對各行各業進行最後檢視。在13日準備召開的行政院會中，衛福部將陳報「COVID-19（武漢肺炎）疫情現況及應處作為」，國發會將陳報「對我國經濟之影響評估及因應對策」。

另外，有關紓困及振興方案，交通部將陳報「因應COVID-19（武漢肺炎）疫情之紓困、復甦與振興方案」報告，而經濟部陳報「內需型產業紓困措施」報告，至於農委會則會陳報「因應COVID-19（武漢肺炎）疫情農業紓困及輔導方案」報告等。

目前，交通部已向行政院提報之相關短期紓困與振興方案合計196億元，至於振興方案則會祭出推動智慧觀光數位轉型等10項方案54億元，觀光業與運輸業紓困方案則為142億元

行政院發言人Kolas Yotaka 表示，針對台灣各產業可能被武漢肺炎疫情影響，13日的院會擬通過的紓困措施包含經濟、農業、交通等三大面向，行政院已定調，將訂定特別條例以因應武漢肺炎為台灣所帶來的衝擊，加緊趕工擬定草案，期許能盡速通過行政院院會後送請立法院審議。

經濟層面，Kolas 指出，經濟部提出就五大項內需服務業（餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場）進行盤點，並向業者了解實際影響及衝擊後，將協助服務業度過難關，政府除提供融資協助外，也在疫情期間提供數位轉型、環境優化及人才培育等協助，讓這些受到影響的店家，可以蓄積能量、提升品質。

在疫情結束後，政府將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費者，並透過振興抵用券等相關措施刺激消費。這類抵用券是吸取去年度夜市卷的成功經驗，加以擴大調整。在使用範圍上，目前規劃為服務業（如夜市、商圈等）。使用方式，則如同之前夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用。這與過去曾經發行的的消費券，直接當做現金的使用模式不同。差別重點是抵用卷，可以帶動消費，創造額外的效益。

農業方面，學校午餐食材媒合通路（因有機短期葉菜類採收期較短，銷售不易）、加強分散及拓展海外市場、中國船員暫無法來台之因應措施、與電商合作協助農產品網購銷售、農漁業紓困貸款、休閒農業產業優化，並調整生產結構等。

至於交通部分，Kolas 也表示，旅行社、觀光飯店、航空、運輸、小三通等相關行業，因政府政策導致原本已下訂、接團、訂房取消等業務受影響，將提出短期補貼、紓困、貸款利息補貼等措施，同時也提出中長期轉型振興計畫，而以上內容，仍須以院會通過的為主。

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