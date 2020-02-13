快訊／湖北暴增14840確診、242死　WHO：預測高峰和結束還太早

▲武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，中國湖北省新增確診14840例、242死。累計48206例。世衛組織（WHO）提醒，各國政府及人民千萬不要掉以輕心，現在要預測何時結束還太早，應該用「極度謹慎」的態度審視疫情。

截至12日24時為止，湖北省新增武漢肺炎病例14840例(含臨床診斷病例13332例)、新增病亡242例(含臨床診斷病例135例)、出院802例(含臨床診斷病例423例)。累計確診病例共48206例(含臨床診斷病例13332例)，治癒出院3441例、累計病亡1310例。

目前仍在院治療33693例，其中：重症5647例、危重症1437例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例9028人，當日排除3317人，集中隔離6126人。累計追蹤密切接觸者158377人，尚在接受醫學觀察77308人。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）仍警告，「這場爆發仍有可能朝任何方向發展」。WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）指出，組織已有能力追蹤患者感染病毒的來源及途徑，但不包含441例中在中國境外人傳人感染的8例。