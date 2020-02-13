影／「拜託總統別拋棄您的孩子」滯湖北900台人向蔡英文求救：我們的家已在台灣

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，湖北台辦發言人邢軍志12日表示，目前有979位台灣民眾急著回台，大陸方面已做好準備。而他們也集體寫下親筆信向總統蔡英文求救，一名陸配說，「我們的家已經在台灣，拜託總統不要拋棄您的孩子」；還有小三生表示，想回學校和同學玩。他們也將號召在台灣的親友到陸委會抗議。

▲許多台灣人滯留在湖北，其中一名台灣媳婦受困農村。（圖／受訪者李小姐提供）

邢軍志表示，大陸方面安排東航負責運送979名台胞，早在6日把名單和具體情況資料交給台方，名單裡的台灣民眾近85%是臨時來湖北，未滿18歲的少年兒童和60歲以上老人近400人，有近80人為慢性病患者，他們都急於回台灣上班、上學和就醫。

「東方航空公司和各有關方面早做好各項運送準備，台灣方面一再拖延，至今不同意東航的運送安排。」邢軍志說，在湖北的台灣民眾返鄉心切，「呼籲民進黨政府少些政治操弄，多些人道關懷，盡快同意配合東航的運送安排，別讓只有兩個多小時的回家路不再難如上青天！」

▲▼湖北現已經封城。（圖／路透）

關於900多名滯留湖北台灣民眾最新情況，邢軍志說，「台灣政府以種種藉口阻撓拖延東航運送台胞返鄉，近千名需返鄉台灣民眾被迫繼續滯留在湖北各地，省台辦和各地台辦更加重視做好關心照顧工作，保障他們的健康安全和日常生活。」

《聯合報》報導，滯留湖北的台灣人12日集體寫下親筆信，有小三生說，過年到湖北看祖母，現在很想趕快回學校和同學玩；還有一名自稱單親母親的陸配表示，在台生活快20年，他們的家已在台灣，「拜託總統不要拋棄您的孩子。」還有一家三口的爸爸說，小孩的蕁麻疹藥品用完，也不敢去醫院，真的快崩潰了，請給他們一個確切能回家的日期。據了解，滯留湖北的台灣人也準備發動在台親友到陸委會抗議。

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