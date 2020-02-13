高嘉瑜驚曝「小明真實身分」！政策急轉彎不能返台　「可能主角有別名」

記者葉國吏／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）還在全球延燒，為嚴格控管防疫和以國人為優先，中央流行疫情指揮中心在12日也宣布撤回「陸配子女有條件來台」措施，正式宣告「小明無法返台」。民進黨立委高嘉瑜則在節目中透露「小明的真實身分」，整件事情的源頭要追溯到國民黨立委林奕華的一場年後記者會。

陸委會11日宣布開放陸配子女持長期居留證、長期探親證入境，引發社會反彈，陸委會主委陳明通11日晚間以「小明的故事」試圖滅火，但仍無法平息眾怒。指揮中心指揮官陳時中12日在記者會宣布撤回陸委會公布相關陸配子女管制回台措施，若未持有台灣國籍，不同意入境。

▲▼高嘉瑜透露「小明」的真實身分。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

民進黨立委高嘉瑜在政論節目「新聞面對面」中談及此事，表示陳明通這次所說的「小明」源頭，就是立委林奕華在過年之後，所開的一場記者會。當時這場記者會故事的主角，就跟陸委會主委陳明通所描述的一樣，有類似的狀況。當時林奕華就要求政府必須針對這些事情來作處理，陸委會後來也說，有一些立委來陳情類似案件。

高嘉瑜認為，陸委會這次的處理方式凸顯一個防疫漏洞，因為照理說，現在各部會各項政策，都要經過疫情指揮中心來作統籌。高嘉瑜表示，陸委會的決定，完全沒有經過疫情指揮中心外，就連行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等也都不知道。高嘉瑜也說，她們立委群組裡也對於這件事情罵翻天。