「小英防疫靠運氣還不夠」　前藍委點出SARS經驗關鍵：話別搶太快

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記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人趙少康先前評論台灣防疫是總統蔡英文運氣好，掀起社會各界正反意見熱議。國民黨前立委陳學聖12日在政論節目上提到，蔡英文靠運氣還不夠，還是要感謝所有防疫體系的人，「我必須講，我們運氣好是好在這裡，好在大家覺得政府這樣變來變去，我們還是跟著政府一路願意配合下去。」

政論節目《新聞面對面》主持人謝震武在12日播出的節目中提問，自從新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情爆發以來，台灣的第一線防疫人員真的做得非常好，「但是這兩天也聽到，有媒體人，像趙少康他們就講說，是因為小英運氣好，剛好陸客大部分都已經大幅刪減了」、「小英難道都是靠運氣啊」。

▲陳學聖肯定第一線防疫人員的努力。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

對此，陳學聖坦言，「沒有，她靠運氣還不夠，真的還是要謝謝所有防疫體系的人」，因為台灣過去有SARS的經驗，累積不少經驗，當然這當中還是有一些缺憾在，但這些缺憾要與時俱進去改，所以希望有些人不要搶話搶太快，就像到底要不要戴口罩，就連他自己也不知道，「我必須講，我們運氣好是好在這裡，好在大家覺得政府這樣變來變去，我們還是跟著政府一路願意配合下去。那倒底什麼是對的？我覺得政府拍板定案再說，因為防疫視同作戰，不能話出去以後再收回來。」

同樣也是節目來賓的民進黨立委高嘉瑜接著表示，防疫可不是光靠「運氣」兩個字就可以涵蓋，畢竟如果不努力，防疫怎麼可能做得好，況且相較於鄰近的日本、泰國、新加坡等國家，台灣的防疫確實做得更好，甚至有人認為日本在這次的防疫反應上不如台灣，「我們入境的健保卡跟診所連線，讓所有出入境資料都能立刻掌握，看他（旅客）過去是不是有中國武漢的旅遊史來做處置，就這一點而言，我們第一時間就想到了。」

▼麗星寶瓶星號郵輪靠岸時，防疫人員「全副武裝」上陣。（圖／記者徐斌慎攝）