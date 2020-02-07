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趙少康罵陳時中落淚引恐慌　周玉蔻轟：爛人！

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中在記者會上落淚。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

首批滯留武漢的247名台商及家眷3日包機返台，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中4日宣布其中1名台商確診，他談及此處忍不住在記者會上落淚，讓外界相當心疼。不過，媒體人趙少康認為，陳時中身為指揮官怎麼可以哭。對此，周玉蔻看不下去，怒轟趙少康「爛人！」

趙少康在6日播出的政論節目《少康戰情室》中指出，陳時中兩天沒闔眼，這樣相當不對，「就不需要這樣」，該休息還是要休息，若因為2天沒有睡覺，在做決策時「什麼都會有問題」，「你指揮官該睡還是要睡的。」

至於陳時中在鏡頭前落淚，趙少康認為相當不妥，「你做指揮官不要輕易掉淚，不能掉淚」，否則會讓人感到恐慌，「嚴重到這個地步嗎？」

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,趙少康。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

針對趙少康罵陳時中落淚引發民眾恐慌，周玉蔻7日在個人臉書上聲援陳時中，她痛罵趙少康「爛人」，並刷一排愛心喊「阿中部長加油！」

▲▼王炳忠自訴周玉蔻加重誹謗、洩密，北院24日開庭審理。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

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