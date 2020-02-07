獨家追蹤／登船後沒戴口罩！他在鑽石公主號表演魔術...以為可以準時回家

▲網紅魔術師陳日昇。（圖／陳日昇授權）

記者魏有德／台北 - 日本 連線報導

鑽石公主號郵輪新型冠狀肺炎病毒確診病例達61人，同船的網紅魔術師陳日昇今（7日）接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。他提到，當天登船的時候，各地雖然有疫情爆發，但覺得船上應該比較安全，因此，大家都沒有戴口罩，自己則持續登台表演。回想起收到通知，他坦言「真的沒想到，船上反而有確診案例。」

對於疫情，他表示，一開始只是先看到網路新聞上有資訊，船上沒有緊張的氣氛，郵輪甚至比預定時間還早抵達橫濱港，想說應該沒有什麼問題，「行李都收拾好了，應該可以準時回家，沒想到，就下不去了。」

▲鑽石公主號內的表演舞台。（圖／陳日昇授權）

陳日昇回憶，當確診案例出現後，所有人都被通知在房間內自主隔離，由於自己透過表演，認識很多船上的台籍乘客，因此隔離期間，彼此會透過手機互相傳訊息加油打氣。令他震驚的是，一位嫁到日本的台灣女生今天傳訊息告訴他，「先生檢測出陽性反應，自己也得去做篩檢。」

陳日昇提到，雖然乘客都在自我隔離，但大家的情緒都還算穩定、抗壓性也很強，工作人員仍按部就班地維持正常作業，在沒有辦法自行用餐的情況下，近4000人的三餐配送，一定程度增加了工作人員的壓力。

▲鑽石公主號郵輪甲板。（圖／陳日昇授權）

此外，為了避免乘客在密閉空間裡造成的心理壓力及能夠呼吸新鮮空氣、轉換心情，船長也分批安排各層乘客能到甲板上透氣1.5個小時，由於陳日昇出現無發燒、有輕微咳嗽的感冒症狀，他表示，甲板外的氣溫只有8度，因此自己還沒有嘗試去外面放風。

▲陳日昇在船上開直播變魔術苦中作樂。（圖／翻攝魔術師陳日昇-視覺的衝擊粉絲頁）

不過，鑽石公主號郵輪1日傳出有港籍旅客確診「武漢肺炎」後，自5日起，三天內陸續傳出新的感染者，確診人數增至61人。對此，陳日昇坦言，連續三天都有新的確診人數增加，是目前最擔心的事情，心情還是會受到影響。