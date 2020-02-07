▲小三通2月10日起「暫停客運船舶」，未來大三通也研議喊卡！（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，陸委會今（7）日表示，將自109年2月10日起，暫停小三通客運船舶往來，相關機關也需盡快完成準備。中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，重申暫停小三通一事，陸委會主委陳明通表示，現在是「停客不停貨」，未來疫情若持續嚴峻，不只小三通，大三通也研議暫停。

陸委會指出，因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，以及考量目前在陸的金馬澎鄉親返鄉需要，經參考地方意見，自109年2月10日起暫停小三通客運船舶往來，相關機關亦將儘速完成暫停兩岸小三通客船往來之相關準備。

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陸委會說明，此為第2次因應防疫需要，暫停小三通客船往來，92年因應SARS疫情蔓延，政府即曾暫時關閉金馬小三通客船往來。

依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第32條規定，試辦期間，如有危害國家利益、安全之虞或其他重大事由時，得由行政院以命令終止一部或全部之實施。

金馬小三通客運航線日前雖已採取減班措施，惟據內政部移民署初步統計，2月1日至5日，金門小三通平均每日入境數約425人次、馬祖28人次，主要為經小三通中轉之國人。為強化防疫，疫情中心決議暫停小三通客船往來，視疫情狀況再評估復航。