延後開學「14噸有機蔬菜沒人吃」　縣府號召「10公斤700元」送菜到家

▲搶救被疫情耽誤營養午餐有機蔬菜，新竹縣在地有機蔬菜促銷！（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

受到武漢肺炎延後2周開學，突如其來的停課，讓新竹縣在地生產供應國中小的有機蔬菜一時之間苦無去處。新竹縣政府為了消化即將採收的14公噸有機蔬菜，推出「宅配菜箱」的活動，由有機味美菜、千寶菜及高麗菜為主，另隨機搭配2種有機葉菜，10公斤的組合菜箱只要700元，歡迎民眾踴躍購買。

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▲延後開學造成大量的有機蔬菜可能面臨沒人吃的下場。



新竹縣政府從2019年9月起，正式推動轄下120所國中小營養午餐一週2次採用在地有機蔬菜，並由縣府輔導新竹縣農會擔任本縣在地有機蔬菜供應平台，目前每週供應量約達7公噸，受到此次延後2周開學之有機數菜量約14公噸。

這兩周主要供應品項為味美菜、千寶菜及高麗菜，原訂於2月11日起供應學校營養午餐的有機蔬菜已經排程於元月份種下，預計10日開始陸續採收，若沒賣掉只能忍痛耕鋤。為協助農友度過此次停課導致蔬菜供應中斷的危機，擔任本縣在地有機蔬菜供應平台的新竹縣農會將推出10公斤大包裝有機蔬菜箱進行促銷，邀請鄉親好朋友共同下架最新鮮美味的在地有機蔬菜。

▲千寶菜。

此次促銷的在地有機蔬菜箱10公斤裝，內容物以味美菜、千寶菜、高麗菜為主、另隨機搭配2種有機葉菜，縣內售價700元/箱(已含運費)，由新竹縣農會冷藏車配送到府；縣外則是700元/箱再加上冷藏運費，由物流公司配送。接受訂單時間為2月7日起，直到售完為止。

訂購新竹縣在地有機蔬菜箱連結網址如下：https://forms.gle/QiHXVxed4i9x2kfz6，有任何訂購疑問，可於上班時間電洽新竹縣農會03-5921018#127(周一~週五上午8點~下午5點)。

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