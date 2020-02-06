徐正文「包機多3人」遭罵翻　賴品妤轟：台商不是這些人的肉票！

▲民進黨立委林楚茵舉辦「我罩你，你先領」活動。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

大陸武漢肺炎爆發，當地台商急切盼包機回台，但首班武漢返台包機的名單引發爭議，包括數名非台籍人士、確診病患等，各界將矛頭指向居中協調的台商代表徐正文。對此，民進黨立委賴品妤6日痛批「台灣人、台商不是這些人的肉票」，請徐正文拿出自己口中所說的人道與人權。

因應口罩實名制販售上路，民進黨立委林楚茵等人發起「我罩你，你先領」活動，6日上午於捷運台北車站8號出口發送活動貼紙宣傳，並邀請民進黨立委吳思瑤、洪申翰、賴品妤、范雲等人一同出席宣傳。

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者林敬旻攝）



賴品妤表示，這兩天的包機新聞讓很多台灣人感到憤怒，因為大家發現最有需要第一時間回台灣的老弱婦孺，竟然全都不在這台飛機上，因此呼籲中國共產黨與徐正文，在疫情爆發時一直喊著人道與人權，就拜託他們真的要做到自己口中所喊的人道與人權，台灣人、台商不是這些人的肉票」。

吳思瑤則說，看到新聞感到非常遺憾，在防疫至關重要的關鍵時期，竟然發生這樣有人意圖不良、將有限機位的資源做政治性考量，這對兩岸合作防疫已產生信任上的疑慮，後續需要透過更嚴格的執行名單來做更有力的防疫作業。

吳思瑤表示，針對第一台包機發生的漏洞，陸委會已經提出相關說明，有了第一台包機的經驗，後續第二台包機回台一定要詳加檢視人員名單，她也尊重行政院相關部會的做法。對於徐正文產生的風波，她則說社會輿論已經給予非常多的譴責，後續絕不容許有這樣的情事發生，也支持陸委會詳加嚴格執行後續的包機作業。

▼民進黨立委林楚茵舉辦「我罩你，你先領」活動。（圖／記者林敬旻攝）



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