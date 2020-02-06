徐巧芯：徐正文別放錯訊息干擾政府　讓老弱婦孺、生病武漢台商先回來





▲徐正文。（圖／記者陳政錄攝）

記者袁茵／台北報導

首批由武漢返回台灣的包機名單爆出爭議，協調返台事宜的湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文被控安插非台灣籍人士，遭到外界懷疑正當性，日前表達與大陸雙邊協調、促成武漢台胞包機返台的國民黨「七人小組」也受到質疑。對此，台北市議員徐巧芯6日凌晨呼籲，黨中央必須盡快與黨員徐正文溝通，告知對方別釋放錯誤訊息干擾政府作業。

「武漢肺炎事件不分政黨，國民黨應配合政府決策齊心抗疫！」徐巧芯6日在臉書上表示，武漢專機名單爆出爭議，在網路上整個炸鍋，不管藍的、綠的網友都非常氣憤；她注意到國民黨很快發出了新聞稿，第一澄清「七人小組」只有從旁協助，從未審定名單，第二是表達任何人都不應干擾防疫作業進行或發佈不實訊息，黨員若如此可能祭出黨紀處分。

▲因應武漢肺炎疫情，武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝）

徐巧芯認為，黨中央必須儘快與黨員徐正文溝通，明確告知對方不應自己釋放錯誤的訊息干擾政府作業，例如：陸委會以及第一次包機最後名單，跟徐正文給的本來就不一樣，在這過程中造成民眾困擾與混亂，也應道歉，「國民黨不是在防疫中添亂的，是要協助政府與人民的！」

另外針對專機中有陸配，徐巧芯說，應該要以陸委會的安排為主，若是屬於陸委會審定核可的名單，那就沒有問題，反之若是未經雙方協調，後來被更改的名單，當然是不宜。更重要的是讓老弱婦孺及生病的人（尤其是慢性病需要就醫者）先回台灣治療，而非經濟條件較佳者。

最後，徐巧芯也呼籲，大家不要以言詞傷害陸配族群，可能有不少人是在「原本名單內」經過政府審議的，已經結婚並且申請了台灣居留證，正在等待6年時間到可以依法申請身分證入籍的陸配，「是中華民國準國民，也是我們的家人。」重點是在於這些人原本是否列在名單上，以及優先順序能否以老弱婦孺為先。

其他人也看了這些...

►公務員也有14天防疫照顧假 只給假不給薪

►新北居家檢疫3人失聯 侯友宜：目前都已出境

►延開學只好送安親班…王婉諭憂「防疫漏洞」：建議學校部分全日課外照顧



更多熱門新聞...

►新確診病例驚爆不在「原登機名單」 徐正文：突然多了3個人

►看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍 安排者塞了中國籍配偶、家人

►整個中國大陸淪為疫區！指揮中心：「中港澳」旅遊史回來都做居家檢疫14天

►超越藍綠，就靠她了