祈武漢肺炎除疫　北港朝天宮上元法會擴大延長10天

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港朝天宮依例每年於元宵節前舉辦上元祈安法會，往年慣例為舉辦3天，今逢武漢肺炎疫情襲捲全球，北港朝天宮擴大規模為「全球祈安暨武漢肺炎除疫息災大法會」，除了法會延長為10天，誦經的高僧僧團增至20人，祈求海內外民眾都能安度疫情高峰期，息災大法會今天登場，祈求疫情能儘快平息。

▲北港朝天宮今年擴大規模為「息災梁皇法會」，除了法會延長為10天，誦經的高僧僧團增至20人，祈求海內外民眾都能安度疫情高峰期。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

朝天宮祀祠組長紀仁智表示，今年的上元祈安法會規模是歷來之最，往年祈安法會安排8位法師誦經懺，今年由會常法師邀集來自全國各地寺廟共20位高僧，共同為眾生誦念祈福，除了依例誦念天上聖母經與金剛經外，也針對武漢肺炎疫情，增加藥師懺、梁皇寶懺等經文，除了媽祖外，還恭情三官大帝、觀音菩薩等神保佑。

朝天宮高齡七旬的副董事長蔡輔雄親自代表廟方參與法會，祈誦跪拜，蔡輔雄表示，朝天宮每年的上元節（農曆正月15日）、中元節（農曆7月15日）、下元節（農曆10月15日）都會請來各地法師舉辦祈安法會，目前武漢肺炎席捲中國，包括台灣及全球各地都傳出疫災，因而決定擴大舉辦上元法會，每天誦經長達12小時，祈求離災平安。

武漢肺炎疫情嚴峻，造成人心惶惶，許多民眾盡量減少外出，今北港朝天宮祈福上香民眾並無明顯減少，除疫息災大法會吸引民眾前往虔誠祈求，更有公司行號組團參拜，祈求媽祖保佑平安健康。

▲朝天宮高齡七旬的副董事長蔡輔雄（左）、董事長蔡咏鍀（中）、副董事長林欽停（右）親自代表廟方參與法會，祈誦跪拜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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