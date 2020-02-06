武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵　王瑞德：第二批回不來「徐正文」就是罪人

▲武漢包機臨時多3人的說法，讓劉寶傑震怒。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

首批武漢返台包機爆出人數比名單多3人的爭議，甚至其中1人就是新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎的確診病例。新聞節目關鍵時刻主持人劉寶傑，在節目中討論包機話題時震怒飆罵，直指臨時多3人的說法根本騙人，另一位來賓王瑞德也指出，如果第二批台商回不來，徐正文就是罪人。

劉寶傑在談論到包機話題的時候指出，現在很多台商在中國大陸，生病需要治療台灣是你的「後頭厝」當然會提供很大的支援，可是總是要有一個公開透明的程序吧，可是現在怎麼會有一個莫名其妙的人在穿梭，來多少人、時間完全不知道，台灣不是變成入無人之境嗎？

來賓李正皓在這段話題中表示，「我看到徐正文，我真的一肚子氣！」不是不照顧台商，只是撤僑跟防疫要有平衡點，台灣要先做後勤準備，要有化學兵把所有飛機、遊覽車、所有人的行李都消毒，隔離所要有安全組、後勤組、衛生組作一系列的控管，這一切的大前提就是所有的資訊跟名單要透明。

李正皓說，這次是徐正文在中間穿梭，先前說好的老弱婦孺先上飛機，結果來了一堆台商，原本講好244位結果來的是247位，多出來的3位擺明就是發燒，檢驗就是得武漢肺炎。

劉寶傑震怒飆罵，「我完全不相信這種說法！」飛機是有多少個機位要買機票的，就算是春節包機也是要入境通關的，「你怎麼可能！這騙人！」

▲李正皓指出嚴重性，可能讓機上其他246人都感染武漢肺炎。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓指出嚴重性，在名單完全不透明的情況下，1個人有武漢肺炎上飛機，全飛機的人都是有可能，全飛機247個混1個，另外246個都有可能中鏢，徐正文現在還在那邊攬功，因為讓那些特權人士進來，後面那些按部就班排隊的台商，那些沒搭到這班飛機的老弱婦孺，可能都沒辦法回來。

劉寶傑接著指出，徐正文是誰？他憑什麼在兩岸做這些事？可是防疫是台灣要做，要安排多少個房間、安排多少個化學兵、多少台車，這些都是政府要安排，怎麼可能上飛機前才給名單，然後政府都要配合，如果飛機名單上很多不是台灣人，「我能退嗎？」

▲王瑞德指如果第二批台商回不來，徐正文就是罪人。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



來賓王瑞德表示，「徐正文是誰？徐正文就是使第二批台商沒辦法回來的罪人！」好像武漢台商能夠回來都是徐正文的功勞，但是事實上很多台商總會以及一些國民黨的政治人物都居中在穿梭，「徐正文今天在哭，我不知道他哭什麼哭！」

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