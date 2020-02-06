影／台灣再增3例武漢肺炎「2例僅香港轉機」　指揮中心：研判飛機上感染

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日晚間公布國內新增3例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，國內截至目前共計16名確定病例。今確診3例中，其中2例只有在香港轉機，1例僅去過澳門旅遊，指揮中心研判前兩例在「飛機上感染可能性最高」，而澳門旅遊案例則是在澳門感染。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心指出，案1、案2分別為北部50多歲男性及50多歲女性，是一對夫妻，1月22日與另2名家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日自香港轉機返台。

案1案2分別於1月26日及28日出現咳嗽情形，其中案1返國入境時有發燒症狀，當日至診所就醫診斷為感冒，因症狀未改善，因此於2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形故通報；案2入境時無發燒症狀，2月3日就醫時診斷為一般感冒，因丈夫已於4日通報，院方建議其一併採檢通報，經檢驗兩人均確診感染新型冠狀病毒，目前住院隔離中。

而案3為南部40多歲女性，1月21日至24日與另3位家人一同至「澳門」旅遊，個案2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水、走路會喘等症狀，3日就醫時經檢查因不符通報條件，就醫後返家，因症狀持續，個案於5日再次就醫收治負壓隔離病房並採檢，經檢驗確診。

根據統計，截至2月6日下午4點，國內共通報21名嚴重特殊傳染性肺炎個案；截至目前共通報1,307名個案，含16名確診、1,166名排除、82名初驗陰性、其餘仍待檢驗。

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