桃機檢疫站徵96名勇者！月薪直開「40K」每日補500元車資：國家需要你

▲桃機檢疫站PO出徵特約助理的資訊。（圖／記者姜國輝攝）



記者鄒鎮宇／桃園報導

「因應武漢肺炎，國家需要你！」桃園國際檢疫站透過疾病管制署發出徵才資訊，需要96人協助桃園機場的檢疫作業。其中，3個班別的薪資也讓網友看完眼睛都亮了。

疾病管制署在臉書PO出徵才資訊，表示目前桃園國際機場檢疫站需要96名定期契約的約用助理，分別為白班（07：00～15：00）、夜班（15：00～23：00）、大夜班（23：00～07：00），薪水分別為3萬4916元、4萬901元、4萬901元，並依實際出勤每日補給交通費500元。

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疾病管制署指出，助理工作時間為到任後6個月簽約，國內外大學（含）以上學校畢業都可報名，具有護理師執照、全民英檢初級或相當等級的英語檢定能力者更好，主要工作內容為協助回收旅客的入境健康聲明卡，以及健康評估等相關業務，報名截止時間為2020年2月10日。

該文PO出後，不少網友紛紛留言想報名，「使命來了」、「我不是大學生畢業，就不行囉」、「上工囉」、「找工作囉」、「沒英文檢定，但日語n1可以嗎」。

▼桃機檢疫站徵才。（圖／翻攝疾病管制署 - 1922防疫達人臉書）

