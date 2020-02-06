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台灣武漢同鄉會長：完全不知道徐正文的身分　沒授權怎代表大家說話？

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▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐正文的身分遭到台灣武漢市同鄉會理事長質疑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

首批由武漢返回台灣的包機名單爆出爭議，甚至3個不在名單上的乘客，其中一人已經確診為台灣第11例的武漢肺炎案例，居中穿梭的「湖北台灣同胞返台救援會會長」徐正文的角色更是引發外界質疑。台灣武漢市同鄉會理事長陳光陸在政論節目上表示，完全不知道徐正文的身分。

根據三立政論節目《鄭知道了》5日播出的內容指出，陳光陸表示，不太相信徐正文的名單是由武漢提供了，也不清楚徐正文的授權是誰，代表哪一個人或哪一個單位，「我代表武漢同鄉會所有的鄉親來講，沒有人知道這個事情，也不想得他在幹什麼，我的意思是說，沒有人知道這個人的身分市代表了什麼？」

另一位來賓立委王定宇表示，「他現在有個自救會，你們不知道？」

陳光陸回答，「我不知道什麼叫自救會，誰給他的自救會？」他自稱資深台商代表，是什麼台商代表？台商會長是什麼會長，「我也不知道」。

陳光陸指出，問過了武漢方面一些相關的人員，對這個人其實是「拒絕的」，因為不清楚這個人的背景，沒有人授權，怎麼能夠代表大家說話呢？

王定宇提問，如果拒絕的話，他怎麼能夠聯繫這些事情？

陳光陸說，「我不知道，我知道我就說」。

▲▼ 武漢返台包機 。（圖／ETtoday記者攝）

▲台灣武漢市同鄉會理事長陳光陸對於徐正文推動包機的事完全不清楚 。（圖／ETtoday記者攝）

主持人鄭弘儀大驚，「你是武漢同鄉會的理事長，但是你並不知道徐正文在推動武漢台商包機回來台灣這件事」。

主持人鄭弘儀再提問，「剛剛你說你不相信那個名單是武漢台辦提供的？那你相信那個名單是誰給的？」

陳光陸說，「我不相信啦，我不相信並不代表沒有這回事，其實我甚至不曉得什麼名單，因為我只知道的是，包機的事情一公告的時候，請大家主動跟武漢的台辦聯繫」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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