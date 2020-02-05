「家人跟小孩全住台北」 徐正文：飛機上絕對沒有自己的親屬

▲徐正文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對首批武漢返台班機名單引發爭議，包括其中有數十人為陸配，被批評壓縮到迫切需醫療資源的名額。對此，協助安排的湖北台灣同胞返台救援會長徐正文5日受訪表示，自己家人全部住在台北，返台班機上絕對沒有自己的親屬。

徐正文表示，日前提供海基會的優先建議名單中列入短期滯留之商務旅客、急需回台人士，包括慢性病患者、兒童、學生等，這些人並非常住大陸；但國台辦也有自己建議的名單，海基會資料也不方便對外透露太多，最後誰上飛機並不會知會他本人，因此自己除了當初提供的503人建議名單之外，最終名單他也不清楚。

徐正文也強調，他自己是在台灣出生，所有家人、孩子都居住於台北，保證沒有任何自己的親屬在飛機上。至於機上許多陸配也引發爭議，他希望外界給予同理心，少一點政治少一點口水，大家快點救自己同胞回家。

對於首批武漢返台班機名單所引發爭議，陸委會主委陳明通也表示，非本國籍最主要是陸配，都有台灣居留證，目前都在檢疫所裡，第二批回台還在溝通協調中。在防疫物資方面，中央疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，所有資源都有做超前的準備。

另一方面，文傳會代理主委王育敏5日也表示，國民黨之前的立場是大方向、大原則，希望讓雙方放下政治成見，讓包機成行，至於細節，包括優先名單如何設定、執行過程是否到位，陸委會與國台辦應該要反覆確認。

至於國民黨是否繼續協助第二批武漢返台包機事宜，王育敏表示，希望回歸到陸委會與國台辦持續聯繫，因為已有第一次包機經驗，已經建立雙方溝通管道，了解運作程序，後續若還有溝通不來的地方，國民黨會再給予協助。