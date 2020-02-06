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起底徐正文3背景！　台灣基進黨：眼淚滿滿中共味

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記者柯沛辰／綜合報導

湖北台商救援會會長徐正文連日來居中聯繫包機返台，被質疑在名單中安插多名陸配。徐正文5日哽咽喊話，盼各界少一點政治，多一點人情味。但台灣基進批評，徐正文不只國民黨中央委員、韓粉「鋼鐵俠」，還是北京市特邀政協委員，去年1月才上節目朗讀《習近平談治國理政》，「徐正文的眼淚不是人情味，而是滿滿的中共味」。

武漢首批247人3日深夜包機返台，事後卻陸續傳出3人不在名單上、有10多名非台籍陸配等、第二批返台包機緊急喊卡等爭議，而且唯一確診個案就是未在名單上的3人之一。

▲▼徐正文聯繫武漢滯留台商，2月5日。（圖／記者陳政錄攝）

▲徐正文當眾落淚，呼籲政府「少一點政治，多一點人情味」。（圖／記者陳政錄攝）

徐正文5日當眾落淚，呼籲政府「少一點政治，多一點人情味」。但陸委會回應，兩岸根本還沒溝通第二批包機，第一批名單也不符雙方原先協調結果，未以老人小孩、慢性病患者及特殊用藥者優先，「希望不要有人在沒有與政府聯繫與查證下，來刻意引導、誤導，讓大家失望。」

台灣基進批評，徐正文大動作召開記者會，更聲稱在他「努力協助」下誕生了第一批返台名單，但其中有數十人根本不是台灣籍，而是台商們的中國籍配偶，「徐正文掌握了上機名單登記權，卻在最後關頭才交出第一批返台名單，甚至優先把中國籍妻小送上飛機！」

▲▼武漢撤回台包機，247人搭遊覽車分送隔離地- 新店烏來。（圖／記者黃彥傑攝）

▲武漢包機3日深夜抵台，247人搭遊覽車分送隔離地。（圖／記者黃彥傑攝）

台灣基進指出，徐正文不斷發表錯誤資訊，逕自略過政府協調，如今出問題又以「台灣政府阻擋」作為藉口，來合理化自己的問題，「事前小動作這麼多，今天又聲淚俱下要大家趕快來救人，徐正文的眼淚裡並不是人情味，而是滿滿的中共味，這要依然滯留在武漢的台灣人情何以堪？」

台灣基進表示，徐正文擔任國民黨第二十屆中央委員、大陸台商黨代表、黃復興黨部顧問，在韓粉中號稱「鋼鐵俠」，居然也是北京市特邀政協委員、蘇州市特邀政協委員、北京市政協港澳台僑工作顧問，還在去年1月赴中國網政協節目上朗讀《習近平談治國理政》，「這種人在防疫重要關頭哭訴台灣政府不救人，怎麼不見他對偉大的祖國哭訴呢？」

▲首批滯留武漢台灣民眾3日搭乘春節包機返回台灣。（圖／讀者提供）

▲徐正文坦承，原先名單上只有244人，登機返台後卻多了3人，其中1人確診。（圖／讀者提供）

台灣基進質疑，國共兩黨私下溝通來完成這次返台名單，導致名單狀況百出，恐讓台灣出現防疫漏洞。

國民黨文傳會代理主委王育敏5日澄清，國民黨「7人小組」從旁低調提供協助，促成第一批台胞返台，但後續具體名單是陸委會、國台辦及海基海協溝通的結果，國民黨沒有介入其中，至於徐正文發布第二次包機時間，「皆為徐個人行為，與國民黨無關。」

王育敏強調，國民黨立場是不分朝野、一起防疫，不希望有任何台商或是黨員對防疫造成影響，盼相關人士自我節制，尤其防疫當前，任何人都不應干擾防疫作業或發布不實訊息，否則將祭黨紀處分。

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