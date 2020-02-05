口罩實名制購買6日上路！網友發起「我OK你先領」禮讓口罩運動





▲網友發起我OK你先領運動。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎持續升溫，因應相關防疫工作，行政院3日宣布口罩將在6日起實施實名制購買。行政院長陳其邁及副總統陳建仁以公衛專業向國人宣導，台灣目前沒有社區傳染的個案，「感染風險極低」，呼籲把口罩留給需要的人。有網友就在臉書發起「我OK你先領」禮讓口罩運動，呼籲大眾把口罩優先讓給需要的人。

有網友在臉書發起「＃我OK你先領」活動，介紹中寫到，口罩實名販售2月6日正式上路，7天內一人可買2片，讓數額更公平、更透明，但是台灣本來就是口罩進口國，以目前台灣每日產出的口罩數額，還是沒辦法讓所有人都領到口罩。邀請大家響應「我OK你先領」禮讓口罩運動，把口罩留給真正需要的第一線人員和其他需要經常出入醫療院所的病患。

發起活動的網友強調，歡迎大家一起加入分享，傳遞正確資訊，減少恐慌，為台灣盡一份心力，「讓我們引以為傲的國家，能夠平安度過這次疫情！」活動也邀請網友透過換臉書頭貼特效等方式響應。

另外，民進黨立委林楚茵等也舉辦「我罩你 你先領」活動，透過發放「我罩你 你先領」貼紙，呼籲國人將口罩優先提供給有迫切需求的民眾或前線防疫人員。

面對武漢肺炎疫情全球戒備，行政院近日拍板口罩將以實名購買方式販售，不過，卻有國人恐慌口罩「不夠用」。對此，陳其邁及陳建仁以公衛專業背景宣導正確的口罩使用時機，同時強調，目前台灣「沒有社區傳染個案」，因此生活中「沒有病毒」，感染風險極低。

陳其邁提出三大類「生活實際案例」提問陳建仁，到底何時需要正確戴口罩，三類分別是國人容易碰到的場合「上班、上課考試、婚喪喜慶」。陳建仁一一說明，不管是上班上課還是婚喪喜慶，生病的人應該要「在家休息」，其餘健康的同事、同學，因為沒有病毒自然也不會傳染，所以健康的彼此「不用戴口罩」。

至於誰才應該戴上口罩，陳其邁解釋有三種類型的人應該戴口罩，第一是照顧感染者的人以及醫護人員，第二為免疫力差者，第三是生病的人（正確觀念應該是不要出門）。其餘健康的民眾，其實沒有戴口罩的必要。

陳其邁強調，如果全台灣兩千三百萬人口每天每一個人都要戴口罩，一天就需要兩千三百萬的口罩供應量，供貨上有落差，因此，口罩應該留給真正需要的人。陳建仁說，傳染病的防治上有人人為我、我為人人的觀念，希望大家能夠體認，「沒有社區傳染、感染風險極低，健康者不需要戴口罩，把口罩留給最需要的人。」