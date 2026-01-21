　
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯開車睡著遭盤查　拒檢衝撞前後車逃逸！下場曝光

▲通緝中的趙姓男子前年9月駕駛友人自小客車，行經中壢區中華路等停紅綠燈時卻睡著，因阻礙交通遭員警盤查，趙男拒檢且突然撞擊前後車輛企圖逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲通緝中的趙姓男子前年9月駕車等紅綠燈時睡著，因阻礙交通遭員警盤查，趙男拒檢且突然撞擊前後車輛企圖逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市趙姓男子沒有駕照，仍於2024年9月駕駛友人自小客車外出，行經中壢區中華路等停紅綠燈時因過於勞累睡著，自小客車因擋在路中央阻礙交通遭警方盤查，趙擔心通緝身分曝光拒檢，駕車突然撞擊前後車輛企圖逃逸，妨礙員警執行公務；桃園地院審理時，趙男坦承犯行，法官鑒於他曾有妨害公務前科且未與被害人達成和解，審結依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處有期徒刑8月，還可上訴。

檢警調查，48歲的趙姓男子因案遭通緝且其駕照遭註銷後未再考領駕照，仍於2024年9月6日晚間8時許駕駛友人自小客車，行經桃園市中壢區中華路、普忠路口處等停紅綠燈時，因不堪勞累而在道路中央睡著，中壢警分局員警據報處理，趙男發現員警到場擔心通緝身分曝光，竟拒絕盤查。

此時，趙男突然猛踩油門往前，又加速往後倒車，衝撞後方小貨車，導致車輛保險桿、引擎下護板、頭燈等處毀損，隨後趙男猛踩油門往前衝撞前方自用小客車，2名員警喝令趙停車受檢，但趙仍再次衝撞前方自小客車後逃逸，以此強暴方式妨害員警執行公務，案經警方循線查獲趙男到案，移送桃園地檢署偵辦；檢方偵結妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，法官審酌被告因案發時為通緝犯身分，為免遭逮捕，駕車對執行公務之員警施以強暴，損及員警依法執行職務之威信，並已危及員警執行職務之安全等犯行；法官考量，被告於法院審理期間雖坦承犯行，但仍未與2被害人達成和解與賠償，參酌被告曾因逃避員警攔查犯下公共危險案件，經法院判刑等前案紀錄，審結依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處有期徒刑8月，本案仍可上訴。

