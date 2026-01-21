　
軍武

「魔改貨櫃輪」變身武庫艦　中達79號出海測試照曝光

▲▼一艘名為「中達79」的貨櫃輪正式離開上海黃浦江滬東中華造船廠碼頭，疑似出海進入測試階段。（圖／翻攝自陸網）

▲▼「中達79」疑似出海進入測試階段。 （圖／翻攝自陸網）

軍武中心／台北報導

近期軍事情報圈高度關注一艘名為「中達79」的5,000噸級貨櫃船，在經過一系列「軍事化魔改」後，近日被拍到正式離港航行，疑似進入關鍵的測試階段。該艦不僅搭載了先進的垂直發射系統與雷達設備，還曾出現模組化電磁彈射無人機的嶄新構型。這些動向顯示，解放軍正測試將民用商船快速變身「商船武庫艦」，大幅擴張海上飽和攻擊的能量。

▲▼一艘名為「中達79」的貨櫃輪正式離開上海黃浦江滬東中華造船廠碼頭，疑似出海進入測試階段。（圖／翻攝自陸網）

類「神盾級」火力　五千噸貨櫃輪被魔改為武庫艦

這場引發全球情報體系震驚的改裝行動，最早可追溯至去年底的衛星觀測。在上海黃浦江畔的滬東中華造船廠碼頭，排水量約5,000公噸的「中達79」號，被拍到與解放軍海軍排水量達4萬噸級的「四川艦」併排停泊。令專家警惕的是，「中達79」的甲板上並非擺放一般貨櫃，而是密佈著精心設計的模組化作戰方塊。

▲▼上海滬東中華造船廠碼頭停靠貨櫃改裝船「中達79」，裝備了陸盾3000雙波段雷達。（圖／翻攝自陸網）。

根據影像分析，該船已安裝了高達60單元的垂直發射系統（VLS），並配備了雙波段相位陣列雷達與近迫防禦系統（CIWS）。以火力單元數量而言，這艘五千噸級貨輪的打擊能量已直逼神盾級驅逐艦的三分之二，揭示了中共正為潛在的大規模海戰預作低成本、高產能的火力補充準備。

戰略偽裝效應　印太地區多了模糊軍民界限的海權力量

除了強大的導彈投射能力，「中達79」之後又移除部分甲板貨櫃，取而代之的是多輛特殊設計的八輪重型卡車。這些卡車透過對接，在甲板上拼接形成了一套「模組化電磁彈射系統」。更關鍵的是，甲板上疑似出現了FH-97隱身無人機。這項技術的應用，顯示中國嘗試將航母的電磁彈射技術「小型化」與「機動化」，試圖打造「無人機母艦」。

▲▼上海滬東中華造船廠碼頭停靠貨櫃改裝船「中達79」，安裝的1130型近迫武器系統把集裝箱頂部壓到變形。（圖／翻攝自陸網）

由於「中達79」這類平台的戰略意義，在於其極高的「性價比」與「偽裝性」，隨著出海測試，這場關於「軍民融合」的激進實驗已進入測試階段，如果成功，中國將掌握一套能夠快速、大規模將一般貨輪改裝成火力發射平台的系統性能力，這種威攝性不容小覷。這不僅改變了印太地區的海權對比，也讓「灰色地帶」衝突的形式更為多變。

01/19 全台詐欺最新數據

關鍵字：

中達79海上人民戰爭軍武大陸軍武

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

