女友是同一個！基隆莽男爭風吃醋爆衝突　南榮公墓旁猛刺清潔員

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市南榮公墓今（21日）下午傳出一起砍人案，33歲犯嫌李姓男子因與蘇姓清潔人員因感情糾紛，竟持刀刺傷蘇男胸部、左臂，更攻擊一旁勸架的同事邱姓男子，所幸2人送醫後並無生命危險，警方獲報到場後，於事發現場周遭逮捕李男，全案後續依殺人未遂罪偵辦。

▲基隆一名男子持刀南榮公墓攻擊2名清潔人員，遭到逮捕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



警方調查指出，李男擁有毒品前科、無業，源於他與46歲蘇男因同時和同一名女子交往，雙方互相爭風吃醋，今天下午李男疑因情緒失控，持刀前往南榮公墓附近的清潔公司找蘇男理論，2人隨即爆發口角，一路吵進公司倉庫內，卻演變成肢體衝突，不料拉扯間李男憤而持刀攻擊對方的左胸、左臂，造成蘇男倒地當場口吐鮮血，一旁蘇男的邱姓同事見狀連忙勸阻，手臂也慘被劃傷。

警方獲報到場進行搜查後，於事發周圍查緝李男到案，全案依殺人未遂罪送辦，詳細動機還有待調查釐清。基隆市警察局第一分局分局長温基興呼籲，民眾遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；同時警方對於暴力行為「零容忍」，絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖，意圖危害社會治安，警方將嚴正執法，以維護社會治安。

▲倉庫內的設備留下部分血跡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）